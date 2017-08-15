На таможнях Молдовы образовались километровые очереди
Водителям, которые собрались пересечь сегодня границу, предстоит запастись терпением. На КПП образовались очереди из легковых автомобилей и автобусов.
Водителям, которые собрались пересечь сегодня границу, предстоит запастись терпением. На КПП образовались очереди из легковых автомобилей и автобусов.
Пограничная полиция предупреждает, что среднее время ожидания, на некоторых КПП, составляет примерно 30 минут:
Сотрудники таможни призывают водителей соблюдать следующие правила: