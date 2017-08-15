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10:42 (мск), источник: Actualitati.md

На таможнях Молдовы образовались километровые очереди

Водителям, которые собрались пересечь сегодня границу, предстоит запастись терпением. На КПП образовались очереди из легковых автомобилей и автобусов.

Источник: Actualitati.md

Пограничная полиция предупреждает, что среднее время ожидания, на некоторых КПП, составляет примерно 30 минут:

  • КПП Крива: Выезд из РМ
  • КПП Скуляны: Выезд из РМ
  • КПП Леушены: Выезд из РМ
  • КПП Мирное: Выезд из РМ
  • КПП Джурджулешты-Галаць: Въезд в РМ.

Сотрудники таможни призывают водителей соблюдать следующие правила:

  • проверять достоверность документов, на основе которых граждане пересекают государственную границу;
  • выбирать для транзита все существующие посты на границе во избежание перегрузки и образования очередей на КПП;
  • использовать приложения TRAFIC ONLINE на официальном сайте Пограничной полиции, где указано среднее время ожидания на КПП (для автомобилей) для всех категорий транспортных средств.
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