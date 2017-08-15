В Латвии пожаловались на Раймонда Паулса за выступления на русском языке

Источник: AP 2017

Центр государственного языка — это учреждение, которое штрафует жителей Латвии, которые не используют латышский язык в публичной сфере или недостаточно хорошо им владеют. В Латвии один государственный язык — латышский. Русский имеет статус иностранного, несмотря на то, что является родным почти для 40% населения страны.

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«Раймонд Паулс держал торжественную речь в честь 840 юбилея Лудзы на русском языке. Мы так далеко зашли?» — написал Далиба в своем аккаунте в Twitter. Соответствующую жалобу он отправил в Центр государственного языка.

Как сообщает портал mixnews.lv, Паулс выступал на торжествах посвященных юбилею города Лудза в Латвии. Там он говорил на двух языках — латышском и русском. Большинство жителей города — русскоязычные.

Центр государственного языка пока никак не комментирует ситуацию. Сам Паулс также публично не отреагировал на жалобу.