Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Посвященный Малахову выпуск «Пусть говорят» вел новый ведущий
Правила, которые помогут проснуться без боли в спине и шее
Синоптики пообещали жару к выходным и начало грибного сезона
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
39-летняя Екатерина Климова выглядит как подросток (фото)
Выгуливать кошек на поводке — вредно. Это правда?По мнению зоопсихологов, длительные прогулки вызывают у домашних питомцев стресс
Посвященный Малахову выпуск «Пусть говорят» вел новый ведущий
Боярская и Белый снимаются вместе в новом сериале: первые кадры
Лихач на дороге загнал легковушку под фуру (видео)
Infiniti показала электрокар в стиле ретро
Алсу рассказала о беременности – СМИ
Толкалина преобразилась и показала декольте - СМИ
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
39-летняя Екатерина Климова выглядит как подросток (фото)
Ракета США не смогла подбить танк РФ в Сирии – СМИ
СМИ об истребителе РФ: Ошеломляющий и смертоносный
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Первые адреса для переселения из хрущевок
Фоторепортажи
8Более 300 человек стали жертвами наводнения в Сьерра-Леоне
1070 годовщина независимости Индии
17:49 (мск), источник: ИА REGNUM

В ряде школ Краснодара не успевают закончить ремонт к 1 сентября

В Краснодаре к началу учебного года не все образовательные учреждения полностью будут готовы принять школьников. Такая информация прозвучала на аппаратном совещании в администрации кубанской столицы, передаёт ИА REGNUM 15 августа.

«До начала нового учебного года ремонтные работы в подавляющем большинстве учебных заведений будут завершены. Все школы города будут готовы принять учеников», — заявил директор городского департамента образования Алексей Некрасов.

По его словам, все работы идут по графику, в части капитального ремонта зданий 56 объектов уже завершены, в 24 работы подходят к концу. Однако в нескольких учебных заведениях ремонт продолжится и после начала учебного года. Речь идёт о школе № 6, где ремонтируется спортивный зал.

Как пояснил Некрасов, задержка вызвана необходимостью смены подрядчика. Контракт с недобросовестной фирмой был расторгнут, теперь по итогам конкурса предстоит определить новую компанию, которая завершит работы к ноябрю. А пока спортивные занятия для учащихся школы будут проходить на уличной спортплощадке. Хорошо, если ещё погода будет этому благоприятствовать. Также после начала нового учебного года продолжатся работы по ремонту кровли в 16-й школе. Но они, по словам директора департамента, будут проводиться поэтапно и не помешают учебному процессу.

Проверкой готовности школ к новому учебному году уже занялись специалисты городского департамента образования совместно с межведомственной комиссией в составе представителей администраций внутригородских округов, Росгвардии, Роспотребназора, правоохранительных органов. На сегодня 45 учебных заведений из 91 уже прошли комплексную проверку.

В частности, уже на 100% готов принять учеников лицей № 64. По словам директора Светланы Карповой, в 2017 году здесь проведены масштабные работы по замене кровли. На эти цели из городского бюджета выделили 1,98 млн рублей.

По информации городского департамента образования, в 2017 году парк школьных автобусов увеличится на 11 единиц. Они будут обеспечивать подвоз учащихся к школам в Карасунском и Прикубанском округах. Кроме того, в школах Краснодара на 100% выполнена модернизация действующей пожарной сигнализации, они дооснащены видеокамерами.

Также в рамках подготовки к новому учебному году в кубанской столице капитально отремонтированы и оснащены необходимым оборудованием 11 пищеблоков. В мэрии города заверили, что к 1 сентября все школы города полностью будут укомплектованы новыми учебниками и учебно-методическими пособиями.

Добавим, что на ремонт образовательных учреждений в Краснодаре в 2017 году из всех уровней бюджета выделено около 370 миллионов рублей. Как сообщало ИА REGNUM, годом ранее на эти цели только из городской казны было направлено более 144 млн рублей.

Одной из главных проблем Краснодарского края остаются переполненные школы. Так, в 2016 году учеников стало на 33 тысячи больше, чем в 2015-м. А всего за последние десять лет в регионе прибавилось 98 тысяч детей, а введено было всего 12 тысяч новых школьных мест. В 2017 году количество школьников на Кубани вырастет ещё на 23 тысячи человек.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Китайский финансовый каток на путях Средней Азии
«Первый канал» отказался от «Пока все дома» из-за скандала
Рогозин высказался о «копировании» КНДР украинских двигателей
Задержанный в Крыму Лимешко рассказал о подготовке к диверсиям
Путин рассказал о сокращении расходов на оборону
Долги по зарплатам в России выросли до 3,5 миллиарда рублей
Названы самые дешевые направления отдыха на бархатный сезон
Бывший спарринг-партнер сравнил Макгрегора с Пиноккио
Спорт
«Ницца» без Балотелли и возвращение Данни на Кипр Рассказываем о самых интересных матчах 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов, которые состоятся во вторник и среду
Авто
BMW из девяностых, о которой мечтали все, продают за 35 000 евро В Швеции выставили на продажу не просто «семёрку» E38 cо знаменитым V12, а версию, подготовленную компанией Alpina
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Алексей Воробьев сбросил 8 кг и отрастил волосы для новой роли Актер рассказал, как готовился к съемкам в сериале «Шуберт»
Недвижимость
Как правильно хранить вещи в квартире
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Путин заинтересовался уплотнительной застройкой в Петербурге
Изменены правила включения в реестр обманутых дольщиков
Леди
Ответ хейтерам: почему я считаю, что бодипозитив — это хорошо Бодипозитив — это не призыв полюбить «свои жиры и небритые подмышки»
Дети
Дочь Пугачевой и Галкина растет настоящей модницей 3-летняя Лиза Галкина поражает всех своим вкусом в подборе одежды.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Как обустроить пространство под лестницей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь