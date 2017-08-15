В ряде школ Краснодара не успевают закончить ремонт к 1 сентября

«До начала нового учебного года ремонтные работы в подавляющем большинстве учебных заведений будут завершены. Все школы города будут готовы принять учеников», — заявил директор городского департамента образования Алексей Некрасов.

По его словам, все работы идут по графику, в части капитального ремонта зданий 56 объектов уже завершены, в 24 работы подходят к концу. Однако в нескольких учебных заведениях ремонт продолжится и после начала учебного года. Речь идёт о школе № 6, где ремонтируется спортивный зал.

Как пояснил Некрасов, задержка вызвана необходимостью смены подрядчика. Контракт с недобросовестной фирмой был расторгнут, теперь по итогам конкурса предстоит определить новую компанию, которая завершит работы к ноябрю. А пока спортивные занятия для учащихся школы будут проходить на уличной спортплощадке. Хорошо, если ещё погода будет этому благоприятствовать. Также после начала нового учебного года продолжатся работы по ремонту кровли в 16-й школе. Но они, по словам директора департамента, будут проводиться поэтапно и не помешают учебному процессу.

Проверкой готовности школ к новому учебному году уже занялись специалисты городского департамента образования совместно с межведомственной комиссией в составе представителей администраций внутригородских округов, Росгвардии, Роспотребназора, правоохранительных органов. На сегодня 45 учебных заведений из 91 уже прошли комплексную проверку.

В частности, уже на 100% готов принять учеников лицей № 64. По словам директора Светланы Карповой, в 2017 году здесь проведены масштабные работы по замене кровли. На эти цели из городского бюджета выделили 1,98 млн рублей.

По информации городского департамента образования, в 2017 году парк школьных автобусов увеличится на 11 единиц. Они будут обеспечивать подвоз учащихся к школам в Карасунском и Прикубанском округах. Кроме того, в школах Краснодара на 100% выполнена модернизация действующей пожарной сигнализации, они дооснащены видеокамерами.

Также в рамках подготовки к новому учебному году в кубанской столице капитально отремонтированы и оснащены необходимым оборудованием 11 пищеблоков. В мэрии города заверили, что к 1 сентября все школы города полностью будут укомплектованы новыми учебниками и учебно-методическими пособиями.

Добавим, что на ремонт образовательных учреждений в Краснодаре в 2017 году из всех уровней бюджета выделено около 370 миллионов рублей. Как сообщало ИА REGNUM, годом ранее на эти цели только из городской казны было направлено более 144 млн рублей.