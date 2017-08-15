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16:02 (мск), источник: Lenta.Ru

В ответ на призыв Дурова россияне завалили сеть снимками обвисших животов

Россияне присоединились к флешмобу #PutinShirtlessChallenge, запущенному основателем «ВКонтакте» и Telegram Павлом Дуровым. В рамках акции пользователи Instagram, подражая президенту России Владимиру Путину, начали хвастаться фотографиями с голым торсом.

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Многие восприняли флешмоб серьезно и выложили, судя по всему, свои лучшие фото, не забыв прикрепить к публикации мотивирующую цитату неизвестного мыслителя.

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«Даже крошечные действия, но выполненные с определенным постоянством, последовательно, по определенной системе, неминуемо дают предсказуемый результат», — авторитетно заявил один из них.

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Тем не менее, большинство пользователей с юмором отнеслись к затее основателя Telegram и завалили Instagram фотографиями обвисших животов. «Дуров, верни пресс», — в шутку призвали они.

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К акции также присоединились и девушки, которые наравне с мужчинами принялись хвастать фотографиями без футболок.

Ранее 15 августа Дуров предложил пользователям сети присоединиться к #PutinShirtlessChallenge, публикуя свои фотографии с голым торсом, подражая в этом президенту России Владимиру Путину. «Если ты россиянин, ты должен принять участие в #PutinShirtlessChallenge. Два правила — никакого фотошопа и никакого пампинга. В противном случае — ты не “альфа”», — написал Дуров.

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