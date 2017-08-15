В ответ на призыв Дурова россияне завалили сеть снимками обвисших животов

Многие восприняли флешмоб серьезно и выложили, судя по всему, свои лучшие фото, не забыв прикрепить к публикации мотивирующую цитату неизвестного мыслителя.
«Даже крошечные действия, но выполненные с определенным постоянством, последовательно, по определенной системе, неминуемо дают предсказуемый результат», — авторитетно заявил один из них.
Тем не менее, большинство пользователей с юмором отнеслись к затее основателя Telegram и завалили Instagram фотографиями обвисших животов. «Дуров, верни пресс», — в шутку призвали они.
К акции также присоединились и девушки, которые наравне с мужчинами принялись хвастать фотографиями без футболок.
Ранее 15 августа Дуров предложил пользователям сети присоединиться к #PutinShirtlessChallenge, публикуя свои фотографии с голым торсом, подражая в этом президенту России Владимиру Путину. «Если ты россиянин, ты должен принять участие в #PutinShirtlessChallenge. Два правила — никакого фотошопа и никакого пампинга. В противном случае — ты не “альфа”», — написал Дуров.