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11:19 (мск), источник: РИА Новости

В Новгороде жителей коммуналки обязали снять шторы, мешающие цветам соседей

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Новгородские приставы обязали семью убрать занавески, которые препятствуют получению света горшкам с цветами их соседки, сообщает пресс-служба регионального УФССП России.

«В длительное противостояние новгородцев, проживающих в трехкомнатной квартире, по долгу службы оказались вовлечены судебные приставы. Сейчас люди в погонах контролируют “освобождение оконных проемов на кухне от занавесок и иных материалов, препятствующих прохождению света”. По мнению взыскательницы, занавески мешают ее горшкам с цветами, которые расположены на кухонном подоконнике», — говорится в сообщении.

Сообщается, что две комнаты в квартире занимает семья, другая комната принадлежит женщине. Коммунальные споры затронули все пространство: соседи заставили женщину в судебном порядке убрать кастрюли с газовой плиты и лишние вещи из кухни, освободить полки от банок. Конфликтующим сторонам предлагалось письменно высказать свои требования, в итоге по кухне удалось добиться положительного результата.

Однако к новой встрече список претензий у двух конфликтующих сторон возрос. На этот раз женщина через суд решила вопрос, чтобы общую лоджию не использовали в качестве кухни, а заодно она добилась поступления света для растений.

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