В Новгороде жителей коммуналки обязали снять шторы, мешающие цветам соседей

«В длительное противостояние новгородцев, проживающих в трехкомнатной квартире, по долгу службы оказались вовлечены судебные приставы. Сейчас люди в погонах контролируют “освобождение оконных проемов на кухне от занавесок и иных материалов, препятствующих прохождению света”. По мнению взыскательницы, занавески мешают ее горшкам с цветами, которые расположены на кухонном подоконнике», — говорится в сообщении.

Сообщается, что две комнаты в квартире занимает семья, другая комната принадлежит женщине. Коммунальные споры затронули все пространство: соседи заставили женщину в судебном порядке убрать кастрюли с газовой плиты и лишние вещи из кухни, освободить полки от банок. Конфликтующим сторонам предлагалось письменно высказать свои требования, в итоге по кухне удалось добиться положительного результата.