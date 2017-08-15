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15:29 (мск), источник: Lenta.Ru

Найден новый способ борьбы с облысением

Американские ученые нашли новый эффективный способ борьбы с облысением. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature Cell Biology, кратко о нем сообщается на сайте Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (США).

Источник: РИА "Новости"

Специалисты предложили активизировать стволовые клетки в фолликуле, которые ответственны за рост волос, при помощи разблокирования производства лактатов (солей молочной кислоты) в элементарной единице организма.

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Данные соединения производятся в митохондриях (одних их клеточных органоидов) из пируватов (солей пировиноградной кислоты), которые, в свою очередь, синтезируются с участием глюкозы, проступающей в клетку из кровотока.

Специалисты создали два препарата (получившие название RCGD423 и UK5099), которые при нанесении на кожу стимулируют выработку лактатов. Эксперименты проводились на грызунах, эксперты полагают, что препараты окажутся эффективными и для людей. На RCGD423 и UK5099 поданы предварительные заявки на изобретение.

Ранее ученые не знали, каким образом изменение производства лактатов влияет на рост волос. Специалисты полагают, что новые препараты найдут применение при борьбе с облысением, в том числе у лиц с гормональным дисбалансом или проходящим курс химиотерапии, а также находящимся в стрессовых ситуациях.

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