Военные объявили ультиматум дальнобойщикам Владивостока
Арендаторам земли дали три дня, чтобы убраться восвояси.
Арендаторам земли дали три дня, чтобы убраться восвояси.
Владельцам владивостокской стоянки дальнобойщиков, которую сегодня оцепили военные, придётся покинуть насиженное место. Морпехи потребовали от бизнесменов убраться восвояси.
История со стоянкой дальнобойщиков, которую сегодня оцепили военные, подходит к своему завершению. Субарендаторы военной земли сообщили, что им поручили убраться с территории. Об этом корреспонденту РИА «Восток-Медиа» рассказал один из бизнесменов, Алексей Руденко. «Сегодня в обед к нам приехал
По словам Алексея Руденко, переезд со стоянки будет непростым делом — там находится несколько десятков автомобилей. Он добавил, что военные до сих пор держат оцепление стоянки дальнобойщиков. Единственное, что изменилось — бойцы сняли маски.
В то же время данным инцидентом уже занимается военная прокуратура. «К нам поступило обращение. Сотрудники начали проверку по данному факту.
РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало о конфликте, развернувшимся вокруг стоянки грузовиков на Снеговой, 77. Она находится на арендуемой у Минобороны земле. Этим утром морские пехотинцы полностью перекрыли въезды и выезды с территории, заблокировав внутри большое количество машин. Некоторые бизнесмены посчитали, что происходит банальный рейдерский захват территории.