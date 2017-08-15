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12:05 (мск), источник: Восток Медиа

Военные объявили ультиматум дальнобойщикам Владивостока

Арендаторам земли дали три дня, чтобы убраться восвояси.

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Владельцам владивостокской стоянки дальнобойщиков, которую сегодня оцепили военные, придётся покинуть насиженное место. Морпехи потребовали от бизнесменов убраться восвояси.

История со стоянкой дальнобойщиков, которую сегодня оцепили военные, подходит к своему завершению. Субарендаторы военной земли сообщили, что им поручили убраться с территории. Об этом корреспонденту РИА «Восток-Медиа» рассказал один из бизнесменов, Алексей Руденко. «Сегодня в обед к нам приехал какой-то офицер, объявил, что у нас есть три дня. За это время мы должны убрать своё имущество со стоянки. Нам никто ничего до сих пор не объяснил — в том числе, арендатор. Он просто обрезал все провода и убрался отсюда», — сообщил он.

По словам Алексея Руденко, переезд со стоянки будет непростым делом — там находится несколько десятков автомобилей. Он добавил, что военные до сих пор держат оцепление стоянки дальнобойщиков. Единственное, что изменилось — бойцы сняли маски.

В то же время данным инцидентом уже занимается военная прокуратура. «К нам поступило обращение. Сотрудники начали проверку по данному факту. Какие-либо подробности будут известны после её завершения», — сообщили корреспонденту агентства в ведомстве.

РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало о конфликте, развернувшимся вокруг стоянки грузовиков на Снеговой, 77. Она находится на арендуемой у Минобороны земле. Этим утром морские пехотинцы полностью перекрыли въезды и выезды с территории, заблокировав внутри большое количество машин. Некоторые бизнесмены посчитали, что происходит банальный рейдерский захват территории.

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