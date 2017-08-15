Военные объявили ультиматум дальнобойщикам Владивостока

История со стоянкой дальнобойщиков, которую сегодня оцепили военные, подходит к своему завершению. Субарендаторы военной земли сообщили, что им поручили убраться с территории. Об этом корреспонденту РИА «Восток-Медиа» рассказал один из бизнесменов, Алексей Руденко. «Сегодня в обед к нам приехал какой-то офицер, объявил, что у нас есть три дня. За это время мы должны убрать своё имущество со стоянки. Нам никто ничего до сих пор не объяснил — в том числе, арендатор. Он просто обрезал все провода и убрался отсюда», — сообщил он.