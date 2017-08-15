Стало известно официальное имя нового сквера во Владивостоке

Источник: ДЕЙТА

Сквер назвали в честь первого главы Владивостока Михаила Федорова.

Сквер в районе домов Бестужева, 36/38 был восстановлен в апреле этого года после остановки строительства супермаркета. Помешали возведению здания на месте зеленой зоны жители окрестных домов.

Вместе с представителями власти и общественности горожане выходили на митинги, блокировали работу строительной техники, обращались в СМИ и правоохранительные органы. В итоге застройщик ООО «Версат» отказался от планов по использованию участка и обязался восстановить разрушенную зону отдыха.

«Сделать жизнь в своем дворе, своем доме под силу только самим жителям. И если горожане будут действовать сообща, то смогут добиться колоссальных результатов. И судьба сквера на Бестужева — отличный пример такого эффективного взаимодействия. Жители вышли на защиту площадки, где гуляют дети, где отдыхают взрослые, и заставили власти себя услышать», — говорит депутат Законодательного Собрания Приморского края Константин Богданенко.

Вместе с застройщиком жители выходили на озеленение и восстановление зеленого островка. Сейчас там разбиты клумбы, отсыпаны щебнем дорожки, установлены лавочки.

На этом жители не остановились и занялась благоустройством остальной придомовой территории. Инициативная группа подала заявку и выиграла грант в конкурсе «Соседи» от фонда местного сообщества «Энергия участия». На полученные средства жители завезли землю и высадили разбили клумбу вдоль дома.