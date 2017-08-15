Райан Рейнольдс прокомментировал гибель женщины-каскадера на съемках «Дэдпула 2»
Актер Райан Рейнольдс выразил соболезнования семье
Актер Райан Рейнольдс выразил соболезнования семье
«Сегодня мы трагически потеряли члена нашего коллектива, когда снимали “Дэдпула”. Наши сердца разбиты, мы шокированы и опустошены», — подчеркнул Рейнольдс.
О гибели артистки стало известно в ночь на вторник. Каскадер выполняла трюк на мотоцикле. Она врезалась в витрину на первом этаже башни Shaw Tower в Ванкувере.
Супергеройский боевик «Дэдпул 2» режиссера Дэвида Литча выйдет на экраны в марте 2018 года. Это сиквел фильма 2016 года. Рейнольдс исполнил в дилогии главную роль.