Летающая реанимационная палата появилась в Красноярском крае
Вертолёт санавиации оснащен по последнему слову техники.
Вертолёт санавиации оснащен по последнему слову техники.
В Красноярском крае появился вертолёт с реанимационной палатой на борту, сообщает
Вертолёт санавиации оснащен по последнему слову техники. Здесь есть функциональная кровать, дефибриллятор, аппарат искусственной вентиляции лёгких,
Оснащение проведено в рамках реализации федерального проекта по оказанию медпомощи жителям отдаленных районов региона. Средства для этого в рамках
«Тяжелые пациенты из отдаленных районов края будут доставляться в краевую клиническую больницу и другие клиники Красноярска за счет федерального бюджета», — отметили в ведомстве.