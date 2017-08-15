Летающая реанимационная палата появилась в Красноярском крае

В Красноярском крае появился вертолёт с реанимационной палатой на борту, сообщает пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Вертолёт санавиации оснащен по последнему слову техники. Здесь есть функциональная кровать, дефибриллятор, аппарат искусственной вентиляции лёгких, шприцы-дозаторы, кислород и другое необходимое для медицинской помощи оборудование.

Оснащение проведено в рамках реализации федерального проекта по оказанию медпомощи жителям отдаленных районов региона. Средства для этого в рамках частно-государственного партнёрства предоставила авиакомпания «АэроГео».