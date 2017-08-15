Шамора вошла в ТОП-5 лучших пляжей России
Портал BlaBlaCar рекомендует приморское побережье к посещению в летний сезон 2017.
Портал BlaBlaCar рекомендует приморское побережье к посещению в летний сезон 2017.
Владивосток, 15 августа, PrimaMedia.
Бухта Лазурная (Шамора) вошла в ТОП-5 лучших побережий в России, рекомендованных для отдыха в купальном сезоне 2017 года. По мнению составителей рейтинга, Шамора — лучший пляж Приморского края. В рейтинге бухта Лазурная соревнуется с побережьями Балтийского моря и озерами Байкал и Селингер. Рейтинг лучших побережий России составил портал BlaBlaCar, сообщает ИА PrimaMedia.
По мнению составителей рейтинга, Шамора может считаться одним лучших пляжей всего Приморского края. Бухта Лазурная может похвастаться и удобной инфраструктурой (30 км от Владивостока), и прекрасными морскими видами.
«Идеальное место, чтобы провести последние летние дни у воды с потрясающим видом на окружающие лесные холмы и скалы. Пляж обладает широкой песчаной полосой. Для отдыхающих есть все необходимое: базы отдыха и пансионаты, рестораны, пункты проката спортивного и пляжного инвентаря, ухоженные туалеты, душевые кабины и др. Преимуществом пляжа является то, что здесь почти никогда не бывает опасных
Напомним, что бухта Лазурная входит в ТОПы и рейтинги популярных мест отдыха не впервые. По итогам 2016 года Шамора вошла в ТОП-10 лучших пляжей страны по мнению «Турстат», по мнению МТС пляж входит в ТОП-3 самых популярных пляжей Приморского края и так далее.