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11:45 (мск), источник: Интерфакс

Энтеровирусный менингит подтвержден уже у 44 челябинцев, большинство заболевших — дети

Челябинск. 15 августа. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — В Челябинске продолжается сезонный подъем заболеваемости энтеровирусной инфекцией типа ECHO30, которая может вызывать энтеровирусный менингит, сообщает пресс-служба теруправления Роспотребнадзора во вторник.

По данным на начало недели, в областном центре лабораторно подтверждено 95 случаев заболевания (против 29 случаев на 9 августа). В том числе зарегистрировано 44 случая энтеровирусного менингита (15 — на начало прошлой недели).

Более двух третей заболевших — дети, из них 29 поставлен диагноз «энтеровирусный менингит», отмечает пресс-служба.

Карантинные мероприятия под надзором специалистов Роспотребнадзора введены в 35 детских садах, где были выявлены случаи заболевания ЭВИ.

По данным управления, на начало августа 2016 года в городе было зарегистрировано менее пяти случае заболевания ЭВИ.

Помимо областного центра, случаи заболевания зарегистрированы еще в четырех муниципалитетах: Магнитогорске, Копейске, Еманжелинске и Красноармейском районе.

Эпидемические подъемы заболеваемости регистрируются каждые 4−5 лет, последний подъем — в 2013 году — был обусловлен появлением энтеровируса ECHO30.

При генотипировании штаммов вируса, выделенных от больных в сезон 2017 года, обнаружен аналогичный тип энтеровируса ECHO30, отмечается в сообщении.

Этот возбудитель, помимо энтеровирусного менингита, вызывает заболевания ОРВИ, герпангиной, экзантемой, кишечной инфекцией.

Сезонный подъем заболеваемости регистрируется с июля по октябрь. Максимальный уровень регистрируется в сентябре.

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