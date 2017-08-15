Что интересного ждать ростовчанам на праздновании Дня города?
Скоро День города. Что интересного можно ждать ростовчанам?
Скоро День города. Что интересного можно ждать ростовчанам?
Как сообщили в городской администрации, мероприятия, посвящённые 268-й годовщине донской столицы, пройдут 15, 16 и 17 сентября. Праздник состоится под девизом «Мой город, моя судьба!».
Объединить всё такой идеей предложил главный режиссёр празднования, заслуженный работник культуры Сергей Можаев.
Ростовчан ждёт красочное
В традиционном концерте помимо местных коллективов выступят такие звёзды, как Светлана Лобода, Дима Билан и группа «Бурито».
Также пройдут фестивали «Ростовский джаз приглашает!» и «Ростов спортивный» на Береговой, а в парке Октябрьской Революции состоится праздник молодых семей. Всего запланировано более 350 мероприятий.