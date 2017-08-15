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13:11 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Что интересного ждать ростовчанам на праздновании Дня города?

Скоро День города. Что интересного можно ждать ростовчанам?

Как сообщили в городской администрации, мероприятия, посвящённые 268-й годовщине донской столицы, пройдут 15, 16 и 17 сентября. Праздник состоится под девизом «Мой город, моя судьба!».

Объединить всё такой идеей предложил главный режиссёр празднования, заслуженный работник культуры Сергей Можаев.

Ростовчан ждёт красочное шествие-карнавал на Театральной площади и танцевально-музыкальный флешмоб, участники которого хором исполнят песню «Слава тихому Дону».

В традиционном концерте помимо местных коллективов выступят такие звёзды, как Светлана Лобода, Дима Билан и группа «Бурито».

Также пройдут фестивали «Ростовский джаз приглашает!» и «Ростов спортивный» на Береговой, а в парке Октябрьской Революции состоится праздник молодых семей. Всего запланировано более 350 мероприятий.

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