Предсказания дат конца света нагнетают панику и отвлекают от главного — Федор Повный

«Ни один человек на свете не может быть уверен в том, когда настанет этот час. Точные даты нагнетают панику и отвлекают от главного», — подчеркнул собеседник.

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Вопрос, когда настанут последние времена, неоднократно задавали Иисусу его ученики. «Он описывал признаки последнего времени, но неизменно повторял: «О дне же том, или часе, никто не знает, ни Ангелы небесные, ни Сын, но только Отец». После Воскресения Христа ученики вновь интересовались, когда придет День Господень. Но и тогда, уже перед самым вознесением, он повторил, что «не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти», — напомнил Федор Повный.

«Неизменно к описанию последних времен Иисус прилагал призыв: “Бодрствуйте!” Это значит, что любой признак, который, как нам кажется, свидетельствует о конце света, должен повысить нашу бдительность к своей духовной жизни», — добавил он.

Настоятель Всехсвятского прихода обратил внимание на еще одну немаловажную деталь — Христос, говоря о конце света, всегда дает понять, что он настанет скоро.

«Человек смертен, и для него последний час может настать в любой момент. И лучше думать об этом и пытаться выстраивать свою жизнь так, чтобы не стыдно было встретить Господа. Ведь эта личная встреча непременно произойдет у каждого, и неважно, случится она в последние времена или еще очень далеко до них », — резюмировал собеседник.