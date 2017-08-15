В Воронежской области откроют «горячую линию» по качеству детских товаров
Специалисты Роспотребнадзора проконсультируют жителей региона.
Специалисты Роспотребнадзора проконсультируют жителей региона.
Сотрудники управления Роспотребнадзора по Воронежской области откроют «горячую линию» по безопасности и качеству детских товаров и школьных принадлежностей в понедельник, 21 августа. Специалисты проконсультируют жителей региона до 9 сентября, сообщила
Звонить можно в рабочие дни с 10:00 до 17:00. Жители Воронежской области могут обратиться в территориальные органы отделов управления Роспотребнадзора:
(4732) 63 68 38 — приемная консультационного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»;.
(47346) 258 34 — консультационный пункт Аннинского района;.
(47354) 620 36 — консультационный пункт Борисоглебского района;.
(47363) 22 1 45 — консультационный пункт Калачеевского филиала;.
(47350) 421 39 — консультационный пункт Лискинского района;.
(47341) 542 51 — консультационный пункт Новоусманского района;.
(47362) 257 64 — консультационный пункт Павловского района;.
(47396) 256 02 — консультационный пункт Россошанского филиала;.
(47372) 217 08 — консультационный пункт Семилукского филиала.
Также специалисты Роспотребндзора по региону открыли «горячую линию» по профилактике и симптомам энтеровирусной инфекции в пятницу, 11 августа.
Санитарные врачи приняли такую меру в связи с сообщениями о заболеваниях на курортах Турции.