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12:05 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области откроют «горячую линию» по качеству детских товаров

Специалисты Роспотребнадзора проконсультируют жителей региона.

Источник: РИА "Воронеж"

Сотрудники управления Роспотребнадзора по Воронежской области откроют «горячую линию» по безопасности и качеству детских товаров и школьных принадлежностей в понедельник, 21 августа. Специалисты проконсультируют жителей региона до 9 сентября, сообщила пресс-служба управления.

Звонить можно в рабочие дни с 10:00 до 17:00. Жители Воронежской области могут обратиться в территориальные органы отделов управления Роспотребнадзора:

(4732) 63 68 38 — приемная консультационного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»;.

(47346) 258 34 — консультационный пункт Аннинского района;.

(47354) 620 36 — консультационный пункт Борисоглебского района;.

(47363) 22 1 45 — консультационный пункт Калачеевского филиала;.

(47350) 421 39 — консультационный пункт Лискинского района;.

(47341) 542 51 — консультационный пункт Новоусманского района;.

(47362) 257 64 — консультационный пункт Павловского района;.

(47396) 256 02 — консультационный пункт Россошанского филиала;.

(47372) 217 08 — консультационный пункт Семилукского филиала.

Также специалисты Роспотребндзора по региону открыли «горячую линию» по профилактике и симптомам энтеровирусной инфекции в пятницу, 11 августа.

Санитарные врачи приняли такую меру в связи с сообщениями о заболеваниях на курортах Турции.

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