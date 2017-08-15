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12:05 (мск), источник: НИА Самара

Судебные приставы помогли сызранке получить денежную компенсацию

У должника арестовали автомобиль.

В отделе судебных приставов № 2 г. Сызрани и Сызранского района было возбуждено исполнительное производство о взыскании с гражданина К. денежной компенсации в размере 70 тысяч рублей в пользу гражданки С.

Постановление о возбуждении данного исполнительного производства было направлено сторонам исполнительного производства. В рамках исполнительного производства судебным приставом — исполнителем были направлены запросы в кредитные организации о наличии счетов, принадлежащих должнику и в регистрирующие органы с целью установления имущественного положения должника.

Так, было установлено, что за мужчиной зарегистрирован автомобиль марки «LADA», 2012 года выпуска. В отношении транспортного средства было вынесено постановление о запрете регистрационных действий.

В связи с тем, что гражданин К. не исполнил в установленный для добровольного исполнения срок требования, содержащиеся в исполнительном документе, судебный пристав вынес в отношении мужчины постановление о взыскании исполнительского сбора, который составляет 7% от суммы долга, но не менее 1 тысячи рублей для физических лиц. Таким образом, должнику после погашения основного долга предстояло заплатить еще 5 тысяч рублей, которые будут перечислены в федеральный бюджет.

В рамках исполнительного производства судебный пристав неоднократно осуществлял выходы по месту совершения исполнительных действий, однако должник отказывался исполнять решение суда. На приеме в отделе судебных приставов у должницы было отобрано обязательство об исполнении решения суда, а также разъяснены нормы Федерального закона «Об исполнительном производстве». Гражданину К. было вручено требование (предупреждение) о предоставлении автомобиля для наложения ареста. Однако данные требования мужчина не исполнил.

Судебный пристав-исполнитель повторно совершил выход по месту жительства должника и арестовал автомобиль марки «LADA» на общую сумму 76 тысяч рублей. Осознав, что решение суда исполнить придется, мужчина погасил задолженность в полном объеме (70 тысяч рублей — денежная компенсация и 5 тысяч рублей — исполнительский сбор). Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

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