В честь Дорина Киртоакэ хотят назвать улицу в Кишиневе

Улица очень важна для города, именно она дарит городу невыносимые запахи круглый год. Мы хотим, чтобы когда вновь запахнет, мы могли сказать воняет от Дорина Киртоакэ. Очистная станция это провальный проект примэрии под руководством Киртоакэ. На выборах он каждый раз обещает решение проблемы, но не решает, и жители этой зоны остаются с той же вонью до сих пор, сказано в обращении инициативной группы.