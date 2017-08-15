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12:01 (мск), источник: Actualitati.md

В честь Дорина Киртоакэ хотят назвать улицу в Кишиневе

Жители столицы приготовили подарок к прошедшему дню рождения для отстраненного от функции генеральному примару мун. Кишинэу Дорину Киртоакэ.

Источник: Actualitati.md

Инициативная группа молодежи предлагает переименовать одну из столичных улиц, назвав ее улицей Дорина Киртоакэ. Речь идет об улице Лунка Быкулуй именно на ней находятся очистные сооружения.

Улица очень важна для города, именно она дарит городу невыносимые запахи круглый год. Мы хотим, чтобы когда вновь запахнет, мы могли сказать воняет от Дорина Киртоакэ. Очистная станция это провальный проект примэрии под руководством Киртоакэ. На выборах он каждый раз обещает решение проблемы, но не решает, и жители этой зоны остаются с той же вонью до сих пор, сказано в обращении инициативной группы.

Они намерены собрать 5 тысяч подписей под петицией и передать ее в муниципальный совет Кишинева на рассмотрение.

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