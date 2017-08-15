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11:58 (мск), источник: Sputniknews.kz

Кэти Топурия в снегу: чем удивит группа «A’Studio» в Астане

Легендарная поп-группа «A’Studio» отметит 30-летний юбилей грандиозным концертом «Сила музыки» в Казахстане. На столичной сцене артисты порадуют своих поклонников мультимедийным шоу, а также исполнением всех своих хитов. Корреспонденты Sputnik Казахстан побывали на репетиции и первыми увидели отрывок предстоящего шоу.

Источник: Sputniknews.kz

На юбилейном концерте артисты отдельно почтут память ушедших членов группы — Батырхана Шукенова, Булата Сыздыкова и Баглана Садвакасова.

Концерт будет проходить два раза в день с 15 по 20 августа (в 18.00 и 21.00 — прим.) в Конгресс-Центре.

Журналистам удалось заглянуть на пресс-показ шоу, где на них обрушились дождь и снег — элементы шоу. Однако слушатели могут не переживать: во время концерта их согреет не только энергетика музыкантов, но и настоящее пламя.

Режиссер-постановщик концерта «Сила музыки» Вячеслав Кулаев отметил уникальность здания Конгресс-Центра.

«Любое шоу можно сделать здесь с нуля. Спецэффекты сделать именно такие, которые тебе нужны. Вы увидели всего лишь 5% нашего шоу. Мы будем удивлять. Но в первую очередь, нашими прекрасными артистами и музыкой», — заинтриговал Вячеслав Кулаев.

Билеты на уникальное шоу стоят от 3 до 6 тысяч тенге.

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