Кэти Топурия в снегу: чем удивит группа «A’Studio» в Астане
Легендарная
Легендарная
На юбилейном концерте артисты отдельно почтут память ушедших членов группы — Батырхана Шукенова, Булата Сыздыкова и Баглана Садвакасова.
Концерт будет проходить два раза в день с 15 по 20 августа (в 18.00 и 21.00 — прим.) в
Журналистам удалось заглянуть на
«Любое шоу можно сделать здесь с нуля. Спецэффекты сделать именно такие, которые тебе нужны. Вы увидели всего лишь 5% нашего шоу. Мы будем удивлять. Но в первую очередь, нашими прекрасными артистами и музыкой», — заинтриговал Вячеслав Кулаев.
Билеты на уникальное шоу стоят от 3 до 6 тысяч тенге.