Кэти Топурия в снегу: чем удивит группа «A’Studio» в Астане

Источник: Sputniknews.kz

На юбилейном концерте артисты отдельно почтут память ушедших членов группы — Батырхана Шукенова, Булата Сыздыкова и Баглана Садвакасова.

Концерт будет проходить два раза в день с 15 по 20 августа (в 18.00 и 21.00 — прим.) в Конгресс-Центре.

Журналистам удалось заглянуть на пресс-показ шоу, где на них обрушились дождь и снег — элементы шоу. Однако слушатели могут не переживать: во время концерта их согреет не только энергетика музыкантов, но и настоящее пламя.

Режиссер-постановщик концерта «Сила музыки» Вячеслав Кулаев отметил уникальность здания Конгресс-Центра.

«Любое шоу можно сделать здесь с нуля. Спецэффекты сделать именно такие, которые тебе нужны. Вы увидели всего лишь 5% нашего шоу. Мы будем удивлять. Но в первую очередь, нашими прекрасными артистами и музыкой», — заинтриговал Вячеслав Кулаев.