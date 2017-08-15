Одна из станций лондонского метро закрыта из-за пожарной тревоги

ТАСС, 15 августа. Станция «Холборн» лондонского метро закрыта во вторник из-за сработавшего сигнала пожарной тревоги. Об этом сообщается на сайте транспортного управления Лондона.

«Станция «Холборн» закрыта, поскольку мы реагируем на сообщение о сработавшей пожарной тревоге, — говорится в объявлении. — Движение поездов по Центральной линии приостановлено в западном направлении на участке от станции «Ливерпуль-стрит» до «Марбл арк». Пассажиров просят выбирать альтернативные маршруты и предупреждают о серьезных задержках поездов на всей линии.

Газета The Daily Telegraph в свою очередь сообщает, что на станции была проведена эвакуация. Очевидцы, по данным издания, говорят, что слышали «громкий хлопок».