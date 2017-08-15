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12:14 (мск), источник: ТАСС

Одна из станций лондонского метро закрыта из-за пожарной тревоги

Очевидцы сообщают о «громком хлопке», на станции проведена эвакуация.

ТАСС, 15 августа. Станция «Холборн» лондонского метро закрыта во вторник из-за сработавшего сигнала пожарной тревоги. Об этом сообщается на сайте транспортного управления Лондона.

«Станция «Холборн» закрыта, поскольку мы реагируем на сообщение о сработавшей пожарной тревоге, — говорится в объявлении. — Движение поездов по Центральной линии приостановлено в западном направлении на участке от станции «Ливерпуль-стрит» до «Марбл арк». Пассажиров просят выбирать альтернативные маршруты и предупреждают о серьезных задержках поездов на всей линии.

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Газета The Daily Telegraph в свою очередь сообщает, что на станции была проведена эвакуация. Очевидцы, по данным издания, говорят, что слышали «громкий хлопок».

На место происшествия прибыли два пожарных расчета. В Twitter пожарной службы британской столицы размещено видео со станции, на котором запечатлен остановившийся поезд и густая пелена дыма, из-за которой не видно конца платформы. Информация о пострадавших пока не поступала.

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