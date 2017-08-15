Две недели до школы: в Хабаровске подорожали тетради, краски и мешки для обуви

Источник: РИА "Новости"

Хабаровск, 15 августа, AmurMedia.

До начала учебного года осталось 15 дней — хабаровские торговцы школьными принадлежностями традиционно меняют цены на некоторые товары. За две недели до Дня Знаний в городе выросла стоимость общих тетрадей, акварельных красок и гуаши, а также сумок для сменной обуви. А вот повседневная одежда для ребят подешевела — самые ходовые размеры уже разобрали, а от остатков нужно избавляться, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Чем ближе 1 сентября, тем меньше школьных принадлежностей остается на прилавках традиционной ярмарки. Собирая ребенка к началу нового учебного года, хабаровчане сметают нужные товары подчистую. Большинство горожан закупают все необходимое для школяров заранее, но некоторые родители по разным причинам откладывают этот процесс на последний момент. По мнению продавцов, люди рассчитывают на распродажу, однако их надежды оправдываются далеко не всегда.

— Это стереотип работает: если последние дни, то обязательно распродажа. На самом деле все немного не так. Мы делаем скидки на отдельные товары, которые не успели продать оперативно. Например, школьная форма очень маленьких или очень больших размеров. Она долго висит, ее не берут, потому что не самый ходовый товар. Предлагаем уценку — вот, к примеру, блузка 26-го размера, на очень худенькую и невысокую девочку. До скидки она стоила 850 рублей, со скидкой — уже 700. Если и не для школьницы, то в детский сад точно пойдет. Или костюм для мальчика 48-го размера, сначала 4 500 рублей стоил. Теперь мы его со скидкой в 30% отдаем — за 3 150. Хорошая одежда, качественная, с российской фабрики. Но мы закупаемся оптом, размерными рядами, поэтому крайние размеры всегда залеживаются, — рассказала продавец школьной ярмарки Ольга Расильбекова.

Уценка школьной формы на сегодняшний день составляет от 15 до 40 процентов. Самые большие скидки — на костюмы, сарафаны и брюки. Меньше всего торговцы готовы «подвинуться» в стоимости блузок, рубашек и кардиганов — уступка колеблется от 10 до 15%. Нужные мелочи — колготки, гольфы, галстуки и банты — продавцы отдают за те же деньги, что и в начале лета.

— Когда мы объявляем скидки, мы тем самым уступаем часть от своей наценки. Есть минимальный порог: это отпускная стоимость товара с фабрики и расходы на доставку в Хабаровск. Все, что выше этой цифры — наша наценка, потому что невозможно работать в ноль, нужна какая-то прибыль. И каждая уступка в цене, каждый торг — это минус нашему заработку. Но и дешевле, чем сами купили, мы не можем продавать: это уже откровенный убыток. И «накручивать» триста рублей сверху на бант, которому красная цена 200, тоже никто не будет, — объяснила предприниматель.

Одежда для школьников в Хабаровске постепенно дешевеет, а канцелярские товары дорожают: цены на некоторые принадлежности поползли вверх. Продавцы незначительно повысили стоимость красок и общих тетрадей.

Информагентство уже сообщало, в какую сумму обойдется хабаровским родителям наполнение портфеля первоклассника. Еще в начале августа коробка акварели стоила от 40 рублей, гуаши — от 80. Те же самые товары сейчас лежат на прилавках с новыми ценами. Изменения, хоть и небольшие, но есть: 48 рублей за «Медовую» акварель, 94 рубля за «Радужную» гуашь.

Учебный год в Хабаровске: куча денег на школьную форму и гора «канцелярки» для первоклашек.

Стоимость общей тетради с 30 рублей выросла до 34, а вот тонкие чуть-чуть подешевели. Впрочем, назвать это скидкой нельзя. Вместо красочных и ярких тетрадей в клетку и линейку продавцы предлагают лаконичные, с однотонными обложками. Меньше картинок — дешевле товар: вместо восьми рублей за одну штуку просят от двух до четырёх рублей.

— Яркие обложки, герои мультфильмов — такие тетради разбирают быстрее всего, потому что дети просят. Потому мы их выставляем на продажу в первую очередь. А потом уже предлагаем простые, без вычурностей. К 1 сентября и их разберут, — прокомментировала Ольга Расильбекова.