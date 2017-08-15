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12:12 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Омск

Руководство омских парков и чиновники договорились, что делать с белками

В омском парке 30-летия ВЛКСМ значительно выросла популяция белок.

Управление Роспотребнадзора по Омской области и директор парка культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ Константин Лукашевич достигли понимания по «беличьему» вопросу.

Ранее портал «Омск здесь» сообщал, что с 2015 года на адрес директора МП Омска «Парк культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ» приходят предписания Роспотребнадзора с требованием убрать с территории всех грызунов, в том числе белок.

В ведомстве в свою очередь заявили, что говорили лишь об акарицидных (противоклещевых) обработках.

«Мы достигли понимания. Мы четко разграничили живность по видовому составу. Отсутствие всех не является хорошим показателем. Речь идет о правильном использовании биологических методов в борьбе, в том числе с теми же самыми грызунами. Они поняли наше намерение сделать парк безопасным в отношении переносчиков всяких инфекций, и в то же время согласились, что должно быть нанесено меньше вреда окружающей природе», — цитирует «Омск здесь» Константина Лукашевича.

Отметим, по данным местных СМИ, в 2016 году в омском парке 30-летия ВЛКСМ значительно выросла популяция белок. Одна из посетительниц даже написала письмо с просьбой не «завозить» белок — она посчитала, что их привозят специально «на потеху» публике.

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