Руководство омских парков и чиновники договорились, что делать с белками

Управление Роспотребнадзора по Омской области и директор парка культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ Константин Лукашевич достигли понимания по «беличьему» вопросу.

Ранее портал «Омск здесь» сообщал, что с 2015 года на адрес директора МП Омска «Парк культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ» приходят предписания Роспотребнадзора с требованием убрать с территории всех грызунов, в том числе белок.

В ведомстве в свою очередь заявили, что говорили лишь об акарицидных (противоклещевых) обработках.

«Мы достигли понимания. Мы четко разграничили живность по видовому составу. Отсутствие всех не является хорошим показателем. Речь идет о правильном использовании биологических методов в борьбе, в том числе с теми же самыми грызунами. Они поняли наше намерение сделать парк безопасным в отношении переносчиков всяких инфекций, и в то же время согласились, что должно быть нанесено меньше вреда окружающей природе», — цитирует «Омск здесь» Константина Лукашевича.