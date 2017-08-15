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12:17 (мск), источник: Калининград.Ru

В маршрутках Калининграда появился безналичный расчёт

В городских маршрутных такси появилась возможность оплаты проезда по банковским картам. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказал исполнительный директор ИП Скиба Александр Бородулин.

Источник: Калининград.Ru

Первые терминалы оплаты установили на трёх микроавтобусах, которые следуют по маршруту № 68 «ул. Артиллерийская — ГУР “Сельма”». По словам Бородулина, в течение месяца перевозчик планирует оборудовать аппаратами по оплате банковскими картами и остальные десять транспортных средств.

Ещё в 2014 году мэрия обещала приступить к тестированию электронной системы оплаты проезда в муниципальных автобусах, трамваях и троллейбусах, но идея осталась нереализованной. Позднее глава города Александр Ярошук заверял, что «покончит с цыганщиной» в общественном транспорте в 2015 году. Летом власти объявили, что внедрять электронные билеты в Калининграде будут в первом квартале 2016 года.

В июле прошлого года в областном центре прошла презентация пилотного проекта по электронной оплате проезда в общественном транспорте. Авторы разработки предлагали осуществлять безналичный расчёт с помощью мобильного приложения и специальных карт. По задумке, Калининград должен был полностью уйти от работы кондукторов. Реализация оценивалась в 160 миллионов рублей, которых у города не оказалось.

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