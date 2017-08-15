В маршрутках Калининграда появился безналичный расчёт

Источник: Калининград.Ru

Первые терминалы оплаты установили на трёх микроавтобусах, которые следуют по маршруту № 68 «ул. Артиллерийская — ГУР “Сельма”». По словам Бородулина, в течение месяца перевозчик планирует оборудовать аппаратами по оплате банковскими картами и остальные десять транспортных средств.

Ещё в 2014 году мэрия обещала приступить к тестированию электронной системы оплаты проезда в муниципальных автобусах, трамваях и троллейбусах, но идея осталась нереализованной. Позднее глава города Александр Ярошук заверял, что «покончит с цыганщиной» в общественном транспорте в 2015 году. Летом власти объявили, что внедрять электронные билеты в Калининграде будут в первом квартале 2016 года.