В маршрутках Калининграда появился безналичный расчёт
В городских маршрутных такси появилась возможность оплаты проезда по банковским картам. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказал исполнительный директор ИП Скиба Александр Бородулин.
В городских маршрутных такси появилась возможность оплаты проезда по банковским картам. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказал исполнительный директор ИП Скиба Александр Бородулин.
Первые терминалы оплаты установили на трёх микроавтобусах, которые следуют по маршруту № 68 «ул. Артиллерийская — ГУР “Сельма”». По словам Бородулина, в течение месяца перевозчик планирует оборудовать аппаратами по оплате банковскими картами и остальные десять транспортных средств.
Ещё в 2014 году мэрия обещала приступить к тестированию электронной системы оплаты проезда в муниципальных автобусах, трамваях и троллейбусах, но идея осталась нереализованной. Позднее глава города Александр Ярошук заверял, что «покончит с цыганщиной» в общественном транспорте в 2015 году. Летом власти объявили, что внедрять электронные билеты в Калининграде будут в первом квартале 2016 года.
В июле прошлого года в областном центре прошла презентация пилотного проекта по электронной оплате проезда в общественном транспорте. Авторы разработки предлагали осуществлять безналичный расчёт с помощью мобильного приложения и специальных карт. По задумке, Калининград должен был полностью уйти от работы кондукторов. Реализация оценивалась в 160 миллионов рублей, которых у города не оказалось.