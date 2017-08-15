Нижегородец в связи с подорожанием проезда пытался впрок купить жетоны в метро на 100 тысяч рублей

При этом он всё же отметил, что «количество жетонов не может быть безграничным». «Есть люди, которые покупали по тысяче штук, на 100 тыс. рублей пытался один купить. Вопрос, зачем? Он пять лет по ним собирается ездить? Он собирается ими торговать по городу, вместо спичек?» — сказал он.