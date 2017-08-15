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12:15 (мск), источник: НТА-Приволжье

Нижегородец в связи с подорожанием проезда пытался впрок купить жетоны в метро на 100 тысяч рублей

Нижний Новгород. 15 августа. НТА-Приволжье — Нижегородец в связи с подорожанием проезда пытался впрок купить жетоны в метро на 100 тысяч рублей.

Как сообщил агентству «НТА-Приволжье» директор МП «Нижегородское метро» Олег Яушев, жалоб на отсутствие жетонов в метро к нему не поступало.

При этом он всё же отметил, что «количество жетонов не может быть безграничным». «Есть люди, которые покупали по тысяче штук, на 100 тыс. рублей пытался один купить. Вопрос, зачем? Он пять лет по ним собирается ездить? Он собирается ими торговать по городу, вместо спичек?» — сказал он.

Накануне очевидцы сообщали в соцсетях о нехватке жетонов на некоторых станция метро, в частности, на станции «Горьковская». Согласно информации, у турникетов поставили коробку для наличных и сотрудники метро вручную открывали турникет и пропускали заплативших, из-за чего образовывалась очередь.

Ранее сообщалось, что в общественном транспорте Нижнего Новгорода c 15 августа стоимость проезда увеличена до 28 рублей. Отдельным постановлением повышена и стоимость поездки в метро.

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