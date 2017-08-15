Доказана смертельная опасность периодического курения

Периодическое употребление сигарет, как показали ученые, в перспективе приводит к таким же рискам возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы, как и постоянное курение (от пачки в сутки).

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К подобным выводам авторы пришли, сравнив (в рамках скрининга Million Hearts) показатели артериального давления и уровня холестерина у около 40 тысяч активных и социальных курильщиков из штата Огайо (США). Эксперты отметили, что среди вторых преобладали молодые латиноамериканские мужчины.

В исследовании социальный курильщик определялся как «человек, который не использует сигареты на ежедневной основе, но курит в определенных социальных ситуациях на регулярной основе», например, в баре при употреблении алкоголя.