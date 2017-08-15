«Не зовите меня кошатницей»: как волонтер помогает кошкам Иерусалима

Следить за их популяцией помогают волонтеры, которые ловят кошек и отвозят их на стерилизацию. Това Сауль — одна из самых активных помощников.

За несколько лет она помогла стерилизовать больше 600 кошек. Ее стали узнавать на улицах города и прозвали «кошатницей». Но это не тот «титул», который понравится Тове.

«Когда люди называют меня кошатницей, получается, что другие и пальцем не пошевелили, чтобы помочь животным в нужде. Это оскорбляет все человечество!», — считает Това.