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19:57 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

«Не зовите меня кошатницей»: как волонтер помогает кошкам Иерусалима

Старый город Иерусалима — не только святая святых для иудеев, мусульман и христиан. Но и дом для сотен или даже тысяч бродячих кошек.

Следить за их популяцией помогают волонтеры, которые ловят кошек и отвозят их на стерилизацию. Това Сауль — одна из самых активных помощников.

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За несколько лет она помогла стерилизовать больше 600 кошек. Ее стали узнавать на улицах города и прозвали «кошатницей». Но это не тот «титул», который понравится Тове.

«Когда люди называют меня кошатницей, получается, что другие и пальцем не пошевелили, чтобы помочь животным в нужде. Это оскорбляет все человечество!», — считает Това.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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