«То, что я сегодня обнаружил, поставит в тупик самых яростных скептиков», — вслед за «бункером» свердловчанин нашел на перевале Дятлова НЛО

Напомним, вчера Валентин Дегтерев заявил, что обнаружил неподалеку от перевала Дятлова странное сооружение, похожее на военный бункер. Открытие он сделал через спутниковую фотографию от 2004 года, размещенную в архиве сайта Google Earth.

Вскоре после этого внимательные читатели Накануне.RU опровергли информацию радиолюбителя, заявив, что в данном месте расположены останцы Пура-Мунит-Ур и это так же видно на Google Earth, если включать отображение фото.

Впрочем, сегодня радиолюбитель согласился, что «попал пальцем в небо» и его спутниковые снимки были неточными.

«Жалею о том, что сразу все хорошо не проверил. Однако, нет худа без добра. То, что я сегодня обнаружил, поставит в тупик даже самых яростных скептиков. Этот “артефакт” находится на одной высоте с местом гибели группы Дятлова. Всего в 15 километрах на юго-восток. Его координаты: 61°49'47.53"N, 59°11'42.45"E. На склоне горы имеетсячеткой формы пещера, а рядом лежат взорванные бетонные блоки и, возможно, часть фрагмента бронеколпака. Возможно, что это части упавшего космического аппарата, или даже часть ракеты. Фрагменты, похожие на бетонные блоки и головную часть ракеты, имеют размер около 10 метров. “Пещера” длиной 20 метров и шириной 16 метров. Возможно, это след от взорвавшейся на склоне горы бомбы. Ядерной или нейтронной, очень небольшой мощности. Но это только предположение. Объект виден только на одном снимке, сравнивать его не с чем. Аналогичных артефактов там больше нет», — заявил Валентин Дегтерев.

Он также предложил провести небольшую дискуссию.

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