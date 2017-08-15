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13:05 (мск), источник: Nakanune.ru

«То, что я сегодня обнаружил, поставит в тупик самых яростных скептиков», — вслед за «бункером» свердловчанин нашел на перевале Дятлова НЛО

Радиолюбитель из Нижнего Тагила Валентин Дегтерев, обнаруживший таинственный «бункер» на перевале Дятлова, сделал новое открытие. На этот раз он нашел части упавшего космического аппарата. Об этом он сообщил в своем блоге и предложил скептикам подискутировать на эту тему, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, вчера Валентин Дегтерев заявил, что обнаружил неподалеку от перевала Дятлова странное сооружение, похожее на военный бункер. Открытие он сделал через спутниковую фотографию от 2004 года, размещенную в архиве сайта Google Earth.

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Вскоре после этого внимательные читатели Накануне.RU опровергли информацию радиолюбителя, заявив, что в данном месте расположены останцы Пура-Мунит-Ур и это так же видно на Google Earth, если включать отображение фото.

Впрочем, сегодня радиолюбитель согласился, что «попал пальцем в небо» и его спутниковые снимки были неточными.

«Жалею о том, что сразу все хорошо не проверил. Однако, нет худа без добра. То, что я сегодня обнаружил, поставит в тупик даже самых яростных скептиков. Этот “артефакт” находится на одной высоте с местом гибели группы Дятлова. Всего в 15 километрах на юго-восток.Его координаты: 61°49'47.53"N, 59°11'42.45"E. На склоне горы имеетсячеткой формы пещера, а рядом лежат взорванные бетонные блоки и, возможно, часть фрагмента бронеколпака. Возможно, что это части упавшего космического аппарата, или даже часть ракеты. Фрагменты, похожие на бетонные блоки и головную часть ракеты, имеют размер около 10 метров. “Пещера” длиной 20 метров и шириной 16 метров. Возможно, это след от взорвавшейся на склоне горы бомбы. Ядерной или нейтронной, очень небольшой мощности. Но это только предположение. Объект виден только на одном снимке, сравнивать его не с чем. Аналогичных артефактов там больше нет», — заявил Валентин Дегтерев.

Он также предложил провести небольшую дискуссию.

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Напомним, группа туристов — студентов УПИ погибла на перевале в ночь на 2 февраля 1959 года. Возглавлял группу из девяти человек Игорь Дятлов. Смерть туристов обросла различными догадками и версиями, однако что послужило причиной трагедии, неизвестно до сих пор. Официальное следствие было начато после возбуждения уголовного дела. Поначалу рассматривалась версия о нападении и убийстве туристов представителями коренной народности северного Урала манси. Вместе с этим, результаты вскрытия не выявили у погибших туристов смертельных травм. В результате следствие пришло к выводу, что «причиной гибели туристов явилась стихийная сила, преодолеть которую туристы были не в состоянии».

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