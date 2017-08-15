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12:43 (мск), источник: АиФ Омск

Омским школам нужны учителя математики и иностранных языков

Специалистов именно на эти вакансии найти сложнее всего.

Омские школы нуждаются в учителях математики и иностранных языков. Об этом на пресс-конференции заявила директор департамента образования администрации города Екатерина Спехова.

«Остро стоит вопрос о комплектовании педагогическими кадрами учителей начальных классов, учителей математики и иностранных языков», — сообщила Екатерина Спехова.

Ожидается, что в этом году в омские школы придут работать около 300 молодых специалистов. Однако если их будет не хватать, нагрузка будет распределена между работающими учителями.

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