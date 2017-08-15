Омским школам нужны учителя математики и иностранных языков
Специалистов именно на эти вакансии найти сложнее всего.
Специалистов именно на эти вакансии найти сложнее всего.
Омские школы нуждаются в учителях математики и иностранных языков. Об этом на
«Остро стоит вопрос о комплектовании педагогическими кадрами учителей начальных классов, учителей математики и иностранных языков», — сообщила Екатерина Спехова.
Ожидается, что в этом году в омские школы придут работать около 300 молодых специалистов. Однако если их будет не хватать, нагрузка будет распределена между работающими учителями.