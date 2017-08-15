Кинотеатр «Симферополь» сохранит свое назначение — власти

Источник: РИА "Новости"

«По кинотеатру “Симферополь” мы имеем много предложений, но в большей части они нас не устраивают, поскольку они предусматривают застройку, строительство гостиниц и так далее. Есть одно предложение, которое сохраняет и развивает его как кинотеатр. Мы сейчас над ним работаем. Вариант сохранения кинотеатра и его развитие как кинотеатра — это единственное приемлемое для нас решение», — заверил градоначальник.

По словам Бахарева, реконструкция кинотеатра «Симферополь», вероятнее всего, будет осуществляться в рамках концессионного соглашения с потенциальным инвестором.

«Есть несколько вариантов, как это сделать. К сожалению, инвестпроект недопустим, потому что нормы закона не позволяют нам передавать имущество под инвестпроект, только землю. Мы рассматриваем концессию, муниципально-частное партнерство», — пояснил глава администрации.

Власти города рассчитывают, что и кинотеатр «Звезда» также сохранит свое целевое назначение. Но на данный момент соответствующих инвестиционных предложений в адрес администрации не поступало.

«Кинотеатр “Звезда” сейчас в аренде. Как кинотеатр его использовать уже нельзя, потому что он устарел и он маленький. Предложения там такие же, как и по кинотеатру “Симферополь”: стройки, гостиницы. Но мы не хотим этого делать. Сейчас пока взяли паузу. Может, появится инвестор, который захочет сделать там кинотеатр», — рассказал Бахарев.

Дом кино (кинотеатр «Симферополь») построен в 1956 году. Здание является памятником архитектуры местного значения. В 2014 году Симферопольский городской совет по решению Арбитражного суда РК разорвал договор аренды имущества Дома кино с ООО «Симферополькино». Причиной разрыва договора явилось невыполнение арендатором условий соглашения об аренде имущественного комплекса.

Вернуть объект в собственность города удалось только после исполнительных действий судебных приставов в августе 2016 года.