В Симферополе отменили запрет на показ трейлера фильма «Матильда»

Источник: РИА "Новости"

Ранее прокуратура республики организовала служебную проверку действий сотрудников прокуратуры Симферополя в связи с объявлением предостережения.

«Предостережение, объявленное заместителем прокурора г. Симферополя, о недопустимости нарушения законодательства, регулирующего порядок публичной демонстрации кино- и видеопродукции, о противодействии экстремистской деятельности, о рекламе, не соответствует предъявляемым требованиям, в связи с чем признается недействительным», — говорится в письме.

О принятом прокуратурой Крыма решении сообщено руководителям ООО «Развлекательный центр «Спартак», кинотеатров ООО «Мультиплекс» и ООО «Кинотеатр им. Т. Г. Шевченко».

Фильм «Матильда» посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Главную роль сыграла Михалина Ольшанска из Польши, Николая II — немецкий артист Ларс Айдингер. Премьера пройдет 6 октября в Мариинском театре Петербурга, а в широкий прокат картина должна выйти 25 октября. Режиссер Алексей Учитель не раз заявлял, что удивлен по поводу ажиотажа вокруг его фильма, который еще даже никто не видел.