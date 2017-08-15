В Симферополе отменили запрет на показ трейлера фильма «Матильда»

Ранее прокуратура республики организовала служебную проверку действий сотрудников прокуратуры Симферополя в связи с объявлением предостережения.
«Предостережение, объявленное заместителем прокурора г. Симферополя, о недопустимости нарушения законодательства, регулирующего порядок публичной демонстрации кино- и видеопродукции, о противодействии экстремистской деятельности, о рекламе, не соответствует предъявляемым требованиям, в связи с чем признается недействительным», — говорится в письме.
О принятом прокуратурой Крыма решении сообщено руководителям ООО «Развлекательный центр «Спартак», кинотеатров ООО «Мультиплекс» и ООО «Кинотеатр им. Т. Г. Шевченко».
Фильм «Матильда» посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Главную роль сыграла Михалина Ольшанска из Польши, Николая II — немецкий артист Ларс Айдингер. Премьера пройдет 6 октября в Мариинском театре Петербурга, а в широкий прокат картина должна выйти 25 октября. Режиссер Алексей Учитель не раз заявлял, что удивлен по поводу ажиотажа вокруг его фильма, который еще даже никто не видел.
Ранее представители общественного движения «Царский крест» назвали «Матильду» «антироссийской и антирелигиозной провокацией», а депутат Госдумы Поклонская попросила генпрокуратуру проверить картину. По ее словам, специалисты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма, которая показала, что созданный в «Матильде» образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о заявлении Поклонской, отметил, что «пытаться оценивать фильм, который еще не готов, по меньшей мере странно».