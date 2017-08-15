Шелковый путь и генетика помогли ученым найти родину яблок
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Родиной все сортов современных яблок является Казахстан или горные районы на
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Родиной все сортов современных яблок является Казахстан или горные районы на
«Нам удалось сократить зону поиска предполагаемой родины яблок со всей Средней Азии до небольшого уголка Казахстана и Китая у западных отрогов
В соответствии с древнегреческими хрониками, эти фрукты были одомашнены самим Александром Македонским, который увез с собой из Согдианы, самой северной и восточной провинции Персидской империи, первые саженцы карликовых яблонь.
В свою очередь, современный генетический и видовой анализ указывает на две возможных прародины яблок — Турцию, где сегодня растут дикие родичи яблонь и где наблюдается их максимальное видовое разнообразие, и Центральную Азию, где произрастает прямой предок современных культурных сортов этих растений, яблоня Сиверса (Malus sieversii).
Фэй и его коллеги раскрыли реальную родину яблок, расположенную в гористой местности на
Сравнивая наборы мелких мутаций в генах этих яблок и в ДНК их предположительных диких родичей, ученые смогли «восстановить» геном общего предка всех этих сортов фруктов и понять, что он был больше похож на яблоню Сиверса из предгорий
Они поедали дикие и первые культурные сорта яблок, и «засеивали» их семенами обочины дорог того времени, помогая яблоням скрещиваться с местными подвидами Malus sylvestris и Malus sieversii и приобретать новые свойства.
Благодаря этому большая часть европейских сортов яблок обладает достаточно кислым вкусом, так как их геном содержит в себе больше вкраплений ДНК «турецкой» Malus sylvestris, чем «китайской» Malus sieversii, а азиатские сорта, наоборот, являются сладкими
Что интересно, яблони, в отличие от многих других культурных растений, изначально имели плоды достаточно больших размеров, габариты которых не сильно изменились после одомашнивания. Как полагают ученые, большие размеры плодов диких яблонь могли послужить одной из причин их культивации жителями Согдианы и других регионов Центральной Азии, куда они проникли вместе с торговцами Шелкового пути.
Сильнее всего изменились гены, связанные с плотностью мякоти яблок и тем, как долго они могут храниться до того, как они начнут гнить. Это, как отмечают ученые, говорит в пользу того, что древние селекционеры в первую очередь ценили яблоки не за их размеры или вкус, а за их способность прожить несколько месяцев после того, как их сорвут с ветки дерева.
Как шутят ученые, в принципе ничто не мешает создать новый сорт яблок размером с арбуз или любой другой крупный фрукт, если