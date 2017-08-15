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12:42 (мск), источник: РИА Новости

Шелковый путь и генетика помогли ученым найти родину яблок

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Родиной все сортов современных яблок является Казахстан или горные районы на северо-западе Китая, распространению которых по Земле помог Шелковый путь, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

Источник: Reuters

«Нам удалось сократить зону поиска предполагаемой родины яблок со всей Средней Азии до небольшого уголка Казахстана и Китая у западных отрогов Тянь-Шаня. Кроме того, мы проследили за историей эволюции этого фрукта и его распространением на восток и на запад через Шелковый путь, и обнаружили, что облик и вкус яблок менялся на каждом шаге этого долгого путешествия», — рассказывает Чжанцзюнь Фэй (Zhangjun Fei) из Корнеллского университета в Итаке (США).

Яблони, как сегодня считают ученые, были одомашнены относительно поздно, фактически на излете античности, примерно четыре тысячи лет назад.

В соответствии с древнегреческими хрониками, эти фрукты были одомашнены самим Александром Македонским, который увез с собой из Согдианы, самой северной и восточной провинции Персидской империи, первые саженцы карликовых яблонь.

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В свою очередь, современный генетический и видовой анализ указывает на две возможных прародины яблок — Турцию, где сегодня растут дикие родичи яблонь и где наблюдается их максимальное видовое разнообразие, и Центральную Азию, где произрастает прямой предок современных культурных сортов этих растений, яблоня Сиверса (Malus sieversii).

Фэй и его коллеги раскрыли реальную родину яблок, расположенную в гористой местности на юго-востоке Казахстана и на северо-западе Китая, и выяснили, какую роль в их эволюции сыграл Шелковый путь, изучая ДНК нескольких сотен сортов современных яблок, традиционно популярных в Азии и в Европе.

Сравнивая наборы мелких мутаций в генах этих яблок и в ДНК их предположительных диких родичей, ученые смогли «восстановить» геном общего предка всех этих сортов фруктов и понять, что он был больше похож на яблоню Сиверса из предгорий Тянь-Шаня, чем на турецкие яблони-«дикушки» (Malus sylvestris), отличающиеся крайне кислыми, мелкими и вяжущими плодами.

Ключевым фактором в эволюции этих растений на Западе и Востоке, как показал генетический анализ, выступал Шелковый путь, вдоль которого они распространялись вместе с торговцами и путешественниками.

Они поедали дикие и первые культурные сорта яблок, и «засеивали» их семенами обочины дорог того времени, помогая яблоням скрещиваться с местными подвидами Malus sylvestris и Malus sieversii и приобретать новые свойства.

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Благодаря этому большая часть европейских сортов яблок обладает достаточно кислым вкусом, так как их геном содержит в себе больше вкраплений ДНК «турецкой» Malus sylvestris, чем «китайской» Malus sieversii, а азиатские сорта, наоборот, являются сладкими из-за отсутствия подобных добавлений.

Что интересно, яблони, в отличие от многих других культурных растений, изначально имели плоды достаточно больших размеров, габариты которых не сильно изменились после одомашнивания. Как полагают ученые, большие размеры плодов диких яблонь могли послужить одной из причин их культивации жителями Согдианы и других регионов Центральной Азии, куда они проникли вместе с торговцами Шелкового пути.

Сильнее всего изменились гены, связанные с плотностью мякоти яблок и тем, как долго они могут храниться до того, как они начнут гнить. Это, как отмечают ученые, говорит в пользу того, что древние селекционеры в первую очередь ценили яблоки не за их размеры или вкус, а за их способность прожить несколько месяцев после того, как их сорвут с ветки дерева.

И тот и другой факт, как отмечают генетики, является крайне интересной вещью с точки зрения селекционеров, так как он говорит о том, что размеры яблок можно заметно увеличить.

Как шутят ученые, в принципе ничто не мешает создать новый сорт яблок размером с арбуз или любой другой крупный фрукт, если кому-то захочется это сделать.

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