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12:53 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Из-за менингита в 35 детских садах Челябинска ввели карантин

Из-за менингита в 35 детских садах Челябинска ввели карантин.

Сезонный подъем заболеваемости энтеровирусной инфекцией на Южном Урале продолжается, сообщили корреспонденту ГТРК «Южный Урал» в региональном управлении Роспотребнадзора. За неделю специалисты зарегистрировали 95 случаев заболевания, в том числе 44 — энтеровирусного менингита (ECHO-30). В большинстве случаев этот диагноз подтвержден у детей до 17 лет, в том числе посещающих дошкольные учреждения. В связи с этим в 35 детских садах введен карантин. Всплески заболеваемости энтеровирусом регистрируются каждые 4−5 лет, последний такой подъем был в 2013 году, объясняют специалисты.

«На данный момент в регионе циркулирует возбудитель — ECHO-30, одним из проявлений которого является наличие менингита. Такой диагноз поставлен в 50% зарегистрированных случаев. Как правило, энтеровирусной инфекцией чаще болеют дети младшего возраста, поскольку взрослые так или иначе раньше сталкивались с этим возбудителем и уже имеют иммунитет. Это кишечная инфекция, которая чаще передается через грязные руки, предметы, через инфицированную пищу, воду, допустим, при заглатывание воды в загрязненных водоемах. Поэтому и болеют чаще дети, которые не обладают элементарными гигиеническими навыками», — пояснила начальник отдела эпиднадзора Роспотребнадзора по Челябинской области Раиса Косарева.

Сезонный подъем заболеваемости энеровирусными инфекциями обычно продолжается с июля по октябрь.

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