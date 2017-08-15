Ярошук: Школа № 41 стала местом притяжения туристов из Европы и России

Источник: Новый Калининград

«Я очень доволен 41-й школой. Этой действительно уже получается не только образовательная школа, но и место притяжения. Еще не были закончены работы, а это уже стало местом притяжения туристов, причем из Европы и из России. Потому что одно из красивейших зданий, которое было в Калининграде, это школа королевы Луизы. Все видели в каком состоянии она была еще 2 месяца назад. И вот получился замечательный объект, мы его сохранили и практически восстановили в том виде, в котором он был», — сказал Ярошук.

По его словам, большую часть денежных средств в ремонт школы вложил частный инвестор. «Это одно из обременений застройщика, который будет строить здание между ГТРК и Краеведческим музеем. Там есть также муниципальные деньги. Мы делали часть крыши, вставляли окна», — пояснил глава города.

Также Ярошук отметил, что подготовка к 1 сентября в Калининграде продолжается. «Для нас июль и август — очень ответственные месяцы: мы приводим наши школы в нормативное состояние, делаем учебные классы, туалеты, спортивные площадки, актовые и спортивные залы. Сейчас пока ходили определились с тем, что будем делать на территории данной школы. В следующем году планируем найти деньги, чтобы привести спортивную площадку в нормальное состояние. Еще, к сожалению, в актовом зале обвалился потолок. Мы изыщем сейчас средства, чтобы к 1 сентября успеть сделать», — заявил мэр.