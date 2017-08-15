Челябинскому магазину грозит наказание за рекламу с бранным словом

Реклама с нецензурным словом, которую разместил один из челябинских магазинов, стала поводом для возбуждения дела о нарушении законодательства, сообщают в региональном УФАС.

Выражение, использованное владельцами торговой точки на Свердловском проспекте для обозначения выгодных цен, возмутило одного из жителей города, который и обратился в антимонопольную службу.

«По предварительным данным, употребленное в рекламе слово “ОРЕХуительные” может ассоциироваться с нецензурным словом. Согласно законодательству, в рекламе не допускается использование бранных слов», — уточнили в УФАС.