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13:00 (мск), источник: АиФ Челябинск

Челябинскому магазину грозит наказание за рекламу с бранным словом

Челябинское УФАС возбудило дело по признакам нарушения требований рекламного законодательства.

Реклама с нецензурным словом, которую разместил один из челябинских магазинов, стала поводом для возбуждения дела о нарушении законодательства, сообщают в региональном УФАС.

Выражение, использованное владельцами торговой точки на Свердловском проспекте для обозначения выгодных цен, возмутило одного из жителей города, который и обратился в антимонопольную службу.

«По предварительным данным, употребленное в рекламе слово “ОРЕХуительные” может ассоциироваться с нецензурным словом. Согласно законодательству, в рекламе не допускается использование бранных слов», — уточнили в УФАС.

Напомним, ранее антимонопольная служба предложила горожанам оценить степень непристойности рекламы одного из челябинских клубов.

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