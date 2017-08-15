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13:19 (мск), источник: РИА Крым

Керченская переправа возобновила работу

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг — РИА Новости (Крым). По состоянию на 11.40 15 августа работа Керченской паромной переправы была возобновлена. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Республике Крым.

Источник: РИА "Новости"

«Работа Керченской паромной переправы возобновлена», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщалось ранее, утром 15 августа работа Керченской паромной переправы была приостановлена из-за усилившегося ветра.

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