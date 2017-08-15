Керченская переправа возобновила работу
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг — РИА Новости (Крым). По состоянию на 11.40 15 августа работа Керченской паромной переправы была возобновлена. Об этом сообщает
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг — РИА Новости (Крым). По состоянию на 11.40 15 августа работа Керченской паромной переправы была возобновлена. Об этом сообщает
«Работа Керченской паромной переправы возобновлена», — говорится в сообщении ведомства.
Как сообщалось ранее, утром 15 августа работа Керченской паромной переправы была приостановлена