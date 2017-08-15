Аксенов гарантировал безопасность жителей и туристов Крыма

Ранее центр общественных связей ФСБ России сообщил о задержании агента СБУ Геннадия Лимешко, готовившего серию терактов в Крыму. По данным ФСБ, он должен был привести в негодное состояние линии электропередач Судак — Новый Свет для прекращения подачи электроэнергии, поджечь лес в районе Судак — Рыбачье — Алушта, обеспечить обвал горных пород для перекрытия автомобильной трассы Судак — Новый Свет, а также поджечь один из объектов коммунального хозяйства в районе поселка Рыбачье.
Спецслужбы все работают в постоянном режиме, так сказать, повышенной боевой готовности, с учетом приграничной нашей территории. Никаких опасений ни для туристов, ни для жителей республики Крым нет.
Аксенов поблагодарил сотрудников крымского управления ФСБ России за оперативные действия, а также крымчан за бдительность.
«Любые попытки дестабилизации социально-политической обстановки в Республике Крым, откуда бы они ни исходили, обречены на провал. Безопасность жителей и гостей полуострова обеспечена в полном объеме», — заверил глава республики.