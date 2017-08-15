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15:15 (мск), источник: Калининград.Ru

В среду и четверг назначат дополнительные поезда в Зеленоградск и Светлогорск

В среду и четверг, 16 и 17 августа, запустят дополнительные электрички в приморские города. В эти дни ожидается увеличение пассажиропотока в связи с благоприятным прогнозом погоды.

Источник: Калининград.Ru

Поезда в Зеленоградск будут отправляться с Южного вокзала в 10:00, 12:14, 13:26 и 16:30; с курорта в Калининград — 11:40, 13:10, 15:25 и 18:46. Время отправления электричек в Светлогорск — 10:15, 12:40, 14:05 и 16:21, в обратном направлении — 11:45, 14:03, 15:21 и 18:14. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в отделе корпоративных коммуникаций КЖД.

С подробным расписанием движения пригородных поездов можно ознакомиться на сайте КЖД в разделе «Расписание». Билеты продаются в кассах, автоматах на вокзалах и онлайн по ссылке.

Отметим, что днём в среду, 16 августа, синоптики прогнозируют в регионе +27°C, в четверг — +24°C. В оба дня ожидаются переменная облачность и небольшие осадки.

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