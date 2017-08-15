В среду и четверг назначат дополнительные поезда в Зеленоградск и Светлогорск

Поезда в Зеленоградск будут отправляться с Южного вокзала в 10:00, 12:14, 13:26 и 16:30; с курорта в Калининград — 11:40, 13:10, 15:25 и 18:46. Время отправления электричек в Светлогорск — 10:15, 12:40, 14:05 и 16:21, в обратном направлении — 11:45, 14:03, 15:21 и 18:14. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в отделе корпоративных коммуникаций КЖД.