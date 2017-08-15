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13:34 (мск), источник: УралПолит.ру

Митрополит Кирилл посоветовал свердловчанам молиться, а не ходить на митинги

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 августа, ИА УралПолит.Ru. В канун Успенского поста митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл призвал православных уральцев больше молиться вместо того, чтобы ходить на митинги.

«Очень важно, чтобы мы понимали и чувствовали в себе эти уроки истории, чтобы понимали и принимали в себя благую весть Христову, которая сегодня раздается через евангельское чтение: “сей же род ничем не изгоняется, только молитвою и постом”. Молитва и пост — это лучше, чем любой митинг, протест, противостояние», — приводит пресс-служба Екатеринбургской епархии слова митрополита.

В проповеди во время богослужения в Свято-Троицком Архиерейском подворье города Ирбита митрополит Кирилл отметил, что «очень важно сегодня помнить эти уроки, которые дает нам наша история и помнить их так, чтобы мы не совершали новые ошибки, не совершали новых бунтов и новых революций».

Напомним, 1 августа в екатеринбургского Храма-на-Крови православные активисты провели стояние против фильма Алексея Учителя «Матильда».

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