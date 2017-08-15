Митрополит Кирилл посоветовал свердловчанам молиться, а не ходить на митинги

«Очень важно, чтобы мы понимали и чувствовали в себе эти уроки истории, чтобы понимали и принимали в себя благую весть Христову, которая сегодня раздается через евангельское чтение: “сей же род ничем не изгоняется, только молитвою и постом”. Молитва и пост — это лучше, чем любой митинг, протест, противостояние», — приводит пресс-служба Екатеринбургской епархии слова митрополита.