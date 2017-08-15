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14:03 (мск), источник: VN.ru

Президент поздравил 100-летнюю жительницу Куйбышева

100 лет исполнилось жительнице Куйбышева Новосибирской области. Юбиляра поздравили президент Российской Федерации, губернатор Новосибирской области и глава Куйбышевского района. В этот день памятные подарки имениннице вручили представители районной администрации и отдела ЗАГС Куйбышевского района.

«В этот замечательный день поздравляем вас с юбилеем и выражаем благодарность за добросовестный труд», — сказала начальник отдела организации социального обслуживания населения администрации Куйбышевского района Ирина Бабарыко.

Теплые поздравления в честь векового юбилея Марии Кузьминичне адресовала и начальник отдела ЗАГС Елена Барбакадзе. Елена Владимировна пожелала имениннице бодрости духа, уюта и благополучия в доме, а также отметила, что имя Марии Кузьминичны внесено в Золотую книгу Новосибирской области.

Марии Кузьминичне Лавренович, как и многим представителям ее поколения, выпала непростая судьба. Проводив мужа на фронт, осталась одна с детьми. Жизнь складывалась нелегко, но присущие Марии Кузьминичне трудолюбие и оптимизм помогли выстоять в самые непростые времена.

У Марии Кузьминичны большая и дружная семья — дети, внуки, правнуки и праправнуки. По их словам, у бабушки они учатся стойкости и способности преодолевать трудности.

Добавим, по данным Управления Пенсионного фонда РФ, в Новосибирской области 82 человека в возрасте 100 лет и выше являются получателями пенсии.

По мнению 100-летних юбиляров, основная причина быстрого старения людей — неумение беречь себя. «Мы не пьем, курящих в семье нет, не переедаем, — рассказал один из юбиляров прошлых лет. — И вот — сто лет, и не думаю, что это конец. А причина, по которой люди быстро стареют, в том, что они не берегут себя».

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