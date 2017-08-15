Президент поздравил 100-летнюю жительницу Куйбышева

«В этот замечательный день поздравляем вас с юбилеем и выражаем благодарность за добросовестный труд», — сказала начальник отдела организации социального обслуживания населения администрации Куйбышевского района Ирина Бабарыко.

Теплые поздравления в честь векового юбилея Марии Кузьминичне адресовала и начальник отдела ЗАГС Елена Барбакадзе. Елена Владимировна пожелала имениннице бодрости духа, уюта и благополучия в доме, а также отметила, что имя Марии Кузьминичны внесено в Золотую книгу Новосибирской области.

Марии Кузьминичне Лавренович, как и многим представителям ее поколения, выпала непростая судьба. Проводив мужа на фронт, осталась одна с детьми. Жизнь складывалась нелегко, но присущие Марии Кузьминичне трудолюбие и оптимизм помогли выстоять в самые непростые времена.

У Марии Кузьминичны большая и дружная семья — дети, внуки, правнуки и праправнуки. По их словам, у бабушки они учатся стойкости и способности преодолевать трудности.

Добавим, по данным Управления Пенсионного фонда РФ, в Новосибирской области 82 человека в возрасте 100 лет и выше являются получателями пенсии.