Свердловчанам предложили поучаствовать в поиске интернет-экстремистов

Свердловчан призывают мониторить форумы, блоги и страницы в социальных сетях на предмет экстремистских материалов и сообщать о наличии подобной информации на электронную почту ассоциации.

«Впоследствии сведения будут отправлены в компетентные органы для дачи соответствующей оценки и принятия мер реагирования», — говорится в сообщении.