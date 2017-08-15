Свердловчанам предложили поучаствовать в поиске интернет-экстремистов
Екатеринбург. 15 августа.
Екатеринбург. 15 августа.
Свердловчан призывают мониторить форумы, блоги и страницы в социальных сетях на предмет экстремистских материалов и сообщать о наличии подобной информации на электронную почту ассоциации.
«Впоследствии сведения будут отправлены в компетентные органы для дачи соответствующей оценки и принятия мер реагирования», — говорится в сообщении.
Уточняется, что «Уральская ассоциация операторов связи» выступила инициатором данной идеи, в том числе, в целях экономии городского бюджета. Так, на исследование в области противодействия экстремизму в интернете в Екатеринбурге планировалось направить порядка 250 тыс. рублей, отмечает