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13:27 (мск), источник: Интерфакс

Свердловчанам предложили поучаствовать в поиске интернет-экстремистов

Екатеринбург. 15 августа. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — «Уральская ассоциация операторов связи», объединяющая ряд региональных провайдеров, предложила жителям Екатеринбурга и других городов Свердловской области искать проявления экстремизма в интернете, сообщает пресс-служба организации.

Свердловчан призывают мониторить форумы, блоги и страницы в социальных сетях на предмет экстремистских материалов и сообщать о наличии подобной информации на электронную почту ассоциации.

«Впоследствии сведения будут отправлены в компетентные органы для дачи соответствующей оценки и принятия мер реагирования», — говорится в сообщении.

Уточняется, что «Уральская ассоциация операторов связи» выступила инициатором данной идеи, в том числе, в целях экономии городского бюджета. Так, на исследование в области противодействия экстремизму в интернете в Екатеринбурге планировалось направить порядка 250 тыс. рублей, отмечает пресс-служба.

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