Возврат к пятибалльной системе оценки знаний предлагается обсудить в Беларуси

Источник: БЕЛТА

«Десять лет как в стране введена десятибалльная система обучения. Много вопросов стоит по десятибалльной системе. Это и иногда бывает субъективизм в оценке. И у нас нет неудовлетворительной оценки. Потому что один балл — это тоже оценка знаний. Раньше (при пятибалльной системе. — Прим. БЕЛТА) понимали — единица, двойка — это неудовлетворительные оценки. Поэтому надо вынести на обсуждение общественности. Может быть, и вернуться к пятибалльной системе», — сказал вице-премьер.

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«Чтобы каждый понимал: четыре, значит, четыре. Пять, значит — отличник. Нет субъективизма, — привел пример Василий Жарко. — Что такое 4 с минусом, 4 и 4 с плюсом (по старой системе. — Прим. БЕЛТА) — 6, 7, 8. Где грань между шестеркой и семеркой, семеркой и восьмеркой?».

Вице-премьер отметил, что для перевода на бюджетную форму обучения кроме участия в общественной жизни и других критериев нужны оценки как минимум в 7 баллов. «Один преподаватель поставил 6, другой поставил 7. Но и там четыре, и там четыре (по пятибалльной системе. — Прим. БЕЛТА)», — добавил он.