Мэрия Екатеринбурга взялась за дом Бажова
Усадьбу Казанцевых тоже подкрасят.
Усадьбу Казанцевых тоже подкрасят.
Мэрия Екатеринбурга собирается отремонтировать три объекта культурного наследия:
Судя по аукционной документации, на этих объектах планируется косметический ремонт. В частности, в доме Бажова будут очищены от краски и заново покрашены оконные блоки с наличниками, двери и крыльцо. Цоколь здания будет отштукатурен и обшит новыми досками, а бревенчатые стены очищены от гнили и обработаны противопожарным раствором.
Усадьбу Казанцевых ожидает обновление фасада, наличников и элементов ограды. Стартовая цена работ на всех трех объектах — 1,7 миллиона рублей.