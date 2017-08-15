В Уфе одну из улиц предлагают назвать именем легендарного диктора Расимы Каримовой

С инициативой в Горсовет обратилась телерадиокомпания «Башкортостан». Данное предложение — часть работы по увековечению памяти легендарной личности, отмечается в сообщении радио «Юлдаш ФМ».

Расима Сагитовна Каримова (1939−2017) — первый диктор Башкирского телевидения. Работала на телевидении с 1959 года. Она отдала любимой работе около 40 лет, была известнейшей личностью на региональном ТВ. Ее называли королевой голубого экрана, лицом эпохи, живым символом республиканского телеэфира.