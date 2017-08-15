Необычная сосна «выросла» в Музее янтаря
Кузнецы из России и нескольких европейских стран «вырастили» необычное дерево из металла.
Кузнецы из России и нескольких европейских стран «вырастили» необычное дерево из металла.
Его установили в калининградском Музее янтаря. Изделие повторяет изгибы сосны, растущей на Куршской косе в танцующем лесу.
Капли смолы ещё не успели засохнуть. И художники их аккуратно крепят на ствол дерева обычным строительным клеем.
— Это настоящий янтарь?
— Это стекло, обработанное художниками.
Необыкновенная сосна из стекла и металла повторяет каждый изгиб дерева, которое растёт в танцующем лесу Куршской косы. Высота ствола в натуральную величину. Незаметный дятел ищет в стволе насекомых. Огромная стрекоза присела отдохнуть на ветку и не может взлететь.
Андрей Высотин, художник по металлу:
— На неё попала капелька смолы, которая со временем превратится в янтарь. Стекло наподобие янтаря. И металл в композите заиграл.
Железное дерево вырастила целая международная команда
Александр Сушников, художник по металлу:
— Нужно было несколько человек, чтобы они держали с одной стороны. Другие сделали большие рычаги. Всё это скручивали, а потом прогревали и заворачивали в такое кольцо.
Самую тонкую ювелирную работу выполняет кузнечных дел мастер из Австрии Томас Хохштедт. Его задача — выковать сосновые иголки.
Томас Хохштедт, художник по металлу (Австрия):
— Мы вместе работали и когда мы не знаем дальше, спрашиваем друг друга. У каждого есть хорошие мысли.
Идея установить у себя железную сосну пришла самим работникам музея. Здесь уже находятся скульптуры российских и зарубежных кузнецов. Их каждый год приглашают на пленэр для того, чтобы воплотить задуманный образ в металле.
Татьяна Суворова, директор Калининградского Музея янтаря:
— В России и мире несколько пленэров, которые работают с металлом. Есть уже
При сходстве с оригиналом у металлической сосны есть один недостаток: она не может источать аромат живого леса.
Владимир Гладюк, корреспондент:
— Металлическое дерево теперь будет постоянным экспонатом Музея янтаря. Его установили во внутреннем дворике рядом с ещё одним представителем Куршской косы — железным бакланом.