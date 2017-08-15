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17:27 (мск), источник: Вести - Калининград

Необычная сосна «выросла» в Музее янтаря

Кузнецы из России и нескольких европейских стран «вырастили» необычное дерево из металла.

Его установили в калининградском Музее янтаря. Изделие повторяет изгибы сосны, растущей на Куршской косе в танцующем лесу.

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Капли смолы ещё не успели засохнуть. И художники их аккуратно крепят на ствол дерева обычным строительным клеем.

— Это настоящий янтарь?

— Это стекло, обработанное художниками.

Необыкновенная сосна из стекла и металла повторяет каждый изгиб дерева, которое растёт в танцующем лесу Куршской косы. Высота ствола в натуральную величину. Незаметный дятел ищет в стволе насекомых. Огромная стрекоза присела отдохнуть на ветку и не может взлететь.

Андрей Высотин, художник по металлу:

— На неё попала капелька смолы, которая со временем превратится в янтарь. Стекло наподобие янтаря. И металл в композите заиграл.

Железное дерево вырастила целая международная команда скульпторов-металлистов. 11 мастеров из Польши, Финляндии, Австрии и России в течение недели ковали дерево с помощью огня и молота. Создавая необычную скульптуру, кузнецы используют самые обычные водопроводные трубы и уголки. Их нагревают до температуры 1100 градусов, а затем раскалённый металл сплетают в косичку.

Александр Сушников, художник по металлу:

— Нужно было несколько человек, чтобы они держали с одной стороны. Другие сделали большие рычаги. Всё это скручивали, а потом прогревали и заворачивали в такое кольцо.

Самую тонкую ювелирную работу выполняет кузнечных дел мастер из Австрии Томас Хохштедт. Его задача — выковать сосновые иголки.

Томас Хохштедт, художник по металлу (Австрия):

— Мы вместе работали и когда мы не знаем дальше, спрашиваем друг друга. У каждого есть хорошие мысли.

Идея установить у себя железную сосну пришла самим работникам музея. Здесь уже находятся скульптуры российских и зарубежных кузнецов. Их каждый год приглашают на пленэр для того, чтобы воплотить задуманный образ в металле.

Татьяна Суворова, директор Калининградского Музея янтаря:

— В России и мире несколько пленэров, которые работают с металлом. Есть уже какой-то наработанный опыт. А нас интересует наша тематика, прибалтийская — легенды и мифы, связанные с Балтикой.

При сходстве с оригиналом у металлической сосны есть один недостаток: она не может источать аромат живого леса.

Владимир Гладюк, корреспондент:

— Металлическое дерево теперь будет постоянным экспонатом Музея янтаря. Его установили во внутреннем дворике рядом с ещё одним представителем Куршской косы — железным бакланом.

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