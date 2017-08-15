В богучарском хуторе установят памятник советскому летчику Сергею Жуковскому

Источник: РИА "Воронеж"

Памятник заслуженному военному летчику СССР Сергею Жуковскому установят в хуторе Перещепное Богучарского района. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил глава Филоновского поселения Сергей Булах во вторник, 15 августа.

Мемориал установят на средства гранта, который выиграл ТОС хутора Перещепное. Уже закупили необходимые стройматериалы. Часть из них предоставили местные жители: Ильяс Магамедов — песок, Василий Анненков — камень для ступеней, хуторянин Василий Алещенко выделил технику. Изготовлением памятника занимается воронежская фирма.

— Прямоугольный мемориал высотой два метра изготовят из черного гранита. На мемориале разместят портрет Сергея Жуковского, а также информацию о нем, — рассказала корреспонденту РИА «Воронеж» председатель ТОСа Наталья Колесникова.

Рядом с памятником установят мемориальную доску с именами 40 хуторян, погибших в годы Великой Отечественной войны. Общественники уже выполнили часть работ: расчистили территорию, на которой стоял старый клуб (его снесли в 2016 году), выложили плитой площадку для установки памятников. Работы планируют завершить до октября 2017 года. На работы выделили грант в сумме 275 тыс. рублей.

ТОС хутора Перещепное существует с 2015 года, в нем состоят 95 человек. Грант на реализацию общественных инициатив ТОС выиграл впервые.