Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Боярская и Белый снимаются вместе в новом сериале: первые кадры
Ученые вывели идеальный график повседневной жизни
Кэтрин Зета-Джонс показала красавицу-дочку
Россияне смогут бесплатно получить лесные участки
39-летняя Екатерина Климова выглядит как подросток (фото)
«Полиция и морги в деле». Как работает похоронный бизнесВладимир Путин поручил навести порядок в ритуальном бизнесе. А именно - повысить качество оказываемых услуг и их доступность.
Посвященный Малахову выпуск «Пусть говорят» вел новый ведущий
Боярская и Белый снимаются вместе в новом сериале: первые кадры
Фото дня: «Лексус» взлетел и приземлился на две машины
Инспекторам ГИБДД запретят курить и грубить
СМИ: 34-летняя певица Сати Казанова выходит замуж
Лера Кудрявцева поделилась редким фото семьи - СМИ
Равшана Куркова вышла замуж (фото)
Подписчики осудили Наталью Водянову за неопрятный внешний вид
«Ошеломляющий и смертоносный»: СМИ Британии об истребителе Су-57
Анисина: письмо Путину помогло уволить Малахова
Коммуналка подорожает из-за поправок в закон об отходах
Россияне смогут бесплатно получить лесные участки
Фоторепортажи
8Тень Земли
8Путин выпустил мальков омуля
15:05 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В богучарском хуторе установят памятник советскому летчику Сергею Жуковскому

На работы выделили грант 275 тыс рублей.

Источник: РИА "Воронеж"

Памятник заслуженному военному летчику СССР Сергею Жуковскому установят в хуторе Перещепное Богучарского района. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил глава Филоновского поселения Сергей Булах во вторник, 15 августа.

Мемориал установят на средства гранта, который выиграл ТОС хутора Перещепное. Уже закупили необходимые стройматериалы. Часть из них предоставили местные жители: Ильяс Магамедов — песок, Василий Анненков — камень для ступеней, хуторянин Василий Алещенко выделил технику. Изготовлением памятника занимается воронежская фирма.

— Прямоугольный мемориал высотой два метра изготовят из черного гранита. На мемориале разместят портрет Сергея Жуковского, а также информацию о нем, — рассказала корреспонденту РИА «Воронеж» председатель ТОСа Наталья Колесникова.

Рядом с памятником установят мемориальную доску с именами 40 хуторян, погибших в годы Великой Отечественной войны. Общественники уже выполнили часть работ: расчистили территорию, на которой стоял старый клуб (его снесли в 2016 году), выложили плитой площадку для установки памятников. Работы планируют завершить до октября 2017 года. На работы выделили грант в сумме 275 тыс. рублей.

ТОС хутора Перещепное существует с 2015 года, в нем состоят 95 человек. Грант на реализацию общественных инициатив ТОС выиграл впервые.

Справка РИА «Воронеж» Сергей Жуковский родился в семье крестьянина хутора Перещепное Богучарского района 7 октября 1918 года. Окончил среднюю школу в городе Богучаре. В Красной Армии с 1936 года, призывался Богучарским районным военкоматом. Участвовал в советско-финской и Великой Отечественной войнах. После войны командовал первой воздушной армией на Дальнем Востоке. Имел более 15 наград, среди которых — орден Ленина, шесть орденов Красного Знамени, два ордена Красной Звезды. Генерал-полковник авиации, заслуженный военный летчик Советского союза. Умер в Минске в ноябре 1980 года.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Репортаж РИА «Воронеж». Лосево: бизнес на пробках и аккаунт в Твиттере
Задержанный в Крыму Лимешко рассказал о подготовке к диверсиям
КБ «Южное»: КНДР могла незаконно скопировать ракетные двигатели
Журналистка ВГТРК выдворена с Украины
Путин рассказал о сокращении расходов на оборону
Авиакомпания Air Berlin запустила процедуру банкротства
Названы самые дешевые направление отдыха на бархатный сезон
В ФСС рассказали, сколько будет получать Малахов в декрете
Спорт
«Ницца» без Балотелли и возвращение Данни на Кипр Рассказываем о самых интересных матчах 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов, которые состоятся во вторник и среду
Авто
BMW из девяностых, о которой мечтали все, продают за 35 000 евро В Швеции выставили на продажу не просто «семёрку» E38 cо знаменитым V12, а версию, подготовленную компанией Alpina
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Алексей Воробьев сбросил 8 кг и отрастил волосы для новой роли Актер рассказал, как готовился к съемкам в сериале «Шуберт»
Недвижимость
Adidas закрывает розничные магазины в России
На доходные дома ожидается ажиотажный спрос
На рынке аренды квартир начался высокий сезон
Названы первые адреса для переселения из хрущевок
Леди
Ответ хейтерам: почему я считаю, что бодипозитив — это хорошо Бодипозитив — это не призыв полюбить «свои жиры и небритые подмышки»
Дети
Максим Виторган рассекретил фамилию сына Ксении Собчак Актер показал посадочный талон 8-месячного Платона.
Все о ремонте
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Как оформить интерьер в современном стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь