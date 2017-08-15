IKEA показала, как сделать из ковра мантию для «Игры престолов»
Компания IKEA показала, как сделать из ковра мантию для сериала «Игра престолов», передает Mashable.
Компания IKEA показала, как сделать из ковра мантию для сериала «Игра престолов», передает Mashable.
Ранее художник по костюмам Мишель Клэптон заявила, что в качестве основы для накидок Ночного дозора используются ковры IKEA. Для сериала они обрабатываются, чтобы выглядеть старыми или изношенными.
Компания прокомментировала эту информацию, опубликовав инструкцию, которая позволит всем желающим сделать себе такую же мантию. Для «трансформации» нужны только ковер и ножницы.