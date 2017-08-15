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14:07 (мск), источник: БЕЛТА

Заочное обучение в Беларуси может стать в основном платным

15 августа, Минск /Владимир Матвеев — БЕЛТА/. Заочное обучение в Беларуси может стать в основном платным. Соответствующее предложение обсуждалось во время рабочей встречи Президента Беларуси Александра Лукашенко с вице-премьером Василием Жарко и министром образования Игорем Карпенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: РИА "Новости"

«Обсуждали вопросы заочного обучения. Государственная комиссия внесла предложение, что заочное обучение в основном должно быть платное. Для выпускников средних школ — только через год стажа работы, чтобы выпускник имел навыки и понимал, на кого он идет, чтобы какая-то специальность уже была выбрана. По некоторым специальностям заочное обучение может быть также на бюджетной форме», — рассказал Василий Жарко по итогам встречи.

Вице-премьер отметил разницу в уровне подготовке на дневном и заочном отделениях.

«На заочное отделение, я считаю, должны идти осознанно те, кто прошел ступени или ПТУ, или среднего специального учебного заведения, колледжа», — пояснил он.

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