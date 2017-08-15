Заочное обучение в Беларуси может стать в основном платным

«Обсуждали вопросы заочного обучения. Государственная комиссия внесла предложение, что заочное обучение в основном должно быть платное. Для выпускников средних школ — только через год стажа работы, чтобы выпускник имел навыки и понимал, на кого он идет, чтобы какая-то специальность уже была выбрана. По некоторым специальностям заочное обучение может быть также на бюджетной форме», — рассказал Василий Жарко по итогам встречи.