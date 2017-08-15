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14:17 (мск), источник: РИА Новости

В Киеве активистка Femen пришла на допрос в наряде аборигена и с копьем

КИЕВ, 15 авг — РИА Новости. Активистка Femen Анжелина Диаш, которая в обнаженном виде попыталась сорвать церемонию подписания документов президентами Украины и Белоруссии, пришла на допрос в управление полиции в Киеве с копьем в руках и в наряде аборигена, сообщает во вторник украинское интернет издание «Страна.ua».

На брифинге Александра Лукашенко и Петра Порошенко по итогам их встречи девушка с оголенной грудью начала кричать «Жыве Беларусь!». Такой лозунг был написан и у нее на теле. Охранники сразу схватили ее за руки и вывели из зала.

Позже стало известно, что женщина является активисткой движения Femen, известного своими скандальными флешмобами в отношении политиков. Девушку доставили в полицию, где она давала пояснения, ее подозревают в хулиганстве. Суд отпустил ее на свободу, обязав приходить на вызовы правоохранителей по делу.

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«Диаш… с копьем в руках явилась на допрос в Печерское управление полиции, одевшись при этом в наряд аборигенов», — говорится в сообщении.

Как отмечается, организатор движения на Украине Анна Гуцол сообщила, что таким образом активисты высказывают протест властям. «Это одеяние племени “украинские людоеды”. Потому что Украина, в которой людей судят за мирный протест — это варварская страна», — цитирует Гуцол издание.

Сама активистка сообщила, что это уже второе уголовное дело против нее. «Первое было по статье хулиганство в Беларуси», — цитирует Диаш издание.

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