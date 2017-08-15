В Киеве активистка Femen пришла на допрос в наряде аборигена и с копьем

На брифинге Александра Лукашенко и Петра Порошенко по итогам их встречи девушка с оголенной грудью начала кричать «Жыве Беларусь!». Такой лозунг был написан и у нее на теле. Охранники сразу схватили ее за руки и вывели из зала.

Позже стало известно, что женщина является активисткой движения Femen, известного своими скандальными флешмобами в отношении политиков. Девушку доставили в полицию, где она давала пояснения, ее подозревают в хулиганстве. Суд отпустил ее на свободу, обязав приходить на вызовы правоохранителей по делу.

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«Диаш… с копьем в руках явилась на допрос в Печерское управление полиции, одевшись при этом в наряд аборигенов», — говорится в сообщении.

Как отмечается, организатор движения на Украине Анна Гуцол сообщила, что таким образом активисты высказывают протест властям. «Это одеяние племени “украинские людоеды”. Потому что Украина, в которой людей судят за мирный протест — это варварская страна», — цитирует Гуцол издание.