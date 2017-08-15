В Уфе на День 1000 музыкантов зарегистрировались более 650 человек
УФА, 15 авг 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. В Уфе на флешмоб День 1000 музыкантов зарегистрировались более 650 человек.
УФА, 15 авг 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. В Уфе на флешмоб День 1000 музыкантов зарегистрировались более 650 человек.
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Самый крупный музыкальный флешмоб состоится 26 августа на территории этнопарка «Ватан». Площадь Уфимского амфитеатра займут музыканты с инструментами и синхронно исполнят три трека: Joan Jett «I Love Rock N Roll», Blur «Song 2» и ДДТ «Белая река». Цель мероприятия — показать, что Уфа — музыкальный город, полный талантливых людей.
Набор участников в самую большую музыкальную группу города продолжается. Для этого необходимо пройти регистрацию и до 21 августа заполнить анкету. К участию приглашаются не только жители города, но и все желающие, готовые приехать на один день в Уфу, чтобы стать частью масштабного музыкального события. Для самостоятельной работы по подготовке участников к концерту в открытом доступе размещены все необходимые материалы. Найти их можно в официальных группах мероприятия в социальных сетях — facebook.com/d1000m и vk.com/d1000m.
Организаторы акции — радиостанция «Business FM Уфа», РК «Огни Уфы» и Фонд развития городских проектов при поддержке администрации Уфы.