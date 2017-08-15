В Уфе на День 1000 музыкантов зарегистрировались более 650 человек

Набор участников в самую большую музыкальную группу города продолжается. Для этого необходимо пройти регистрацию и до 21 августа заполнить анкету. К участию приглашаются не только жители города, но и все желающие, готовые приехать на один день в Уфу, чтобы стать частью масштабного музыкального события. Для самостоятельной работы по подготовке участников к концерту в открытом доступе размещены все необходимые материалы. Найти их можно в официальных группах мероприятия в социальных сетях — facebook.com/d1000m и vk.com/d1000m.