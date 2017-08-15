В Калининграде стартовала прививочная кампания против гриппа

Источник: Клопс.ru

Первая партия противогриппозного препарата поступила в больницы Багратионовска, Ладушкина, Мамоново, Правдинска, Краснознаменска, Гусева и Нестерова.

Как рассказал заместитель министра здравоохранения области Денис Кружко, в течение 2013−2015 годов вакцинацию против гриппа проходило порядка 30 процентов населения Калининградской области — более 300 тысяч человек, что достаточно для создания коллективного иммунитета.

В 2016 году эта цифра была увеличена ещё на десять процентов (из 976,5 тысячи населения региона вакцину получили 393,3 тысячи, из них свыше 110 тысяч — дети).

В 2017 году в рамках Национального календаря профилактических прививок за счёт средств федерального бюджета для проведения иммунизации населения региона против гриппа заказано более 138 тысяч доз вакцины против гриппа для детей (для сравнения: в 2016-м — 110,1 тысячи) и 271 тысяча доз вакцины для взрослых (2016 год — 248,5 тысячи).

«В этом году мы заказали более чем на 50 тысяч доз вакцин больше, чем в прошлом году, так как будем стремиться превзойти показатель привитого населения прошлого года в 40 процентов, — отметил Денис Кружко. — Причём в этом году особое внимание будет уделено вакцинации медработников, а также соцработников и граждан, находящихся в социальных учреждениях, для чего за каждым таким учреждением будет закреплена определённая поликлиника. Для организации иммунизации населения на выезде будут работать специальные бригады».

Для поддержания в лечебных учреждениях месячного запаса вакцина для взрослых будет завозиться в медицинские организации в несколько этапов. Первая партия поступит в лечебные учреждения региона до 21 августа. Поэтому взрослым жителям области уже на этой неделе можно будет получить прививку. Причём граждане, которые придут в медицинские организации, чтобы привиться по эпидпоказаниям от пневмококка, одновременно смогут вакцинироваться и от гриппа.