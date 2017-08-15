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14:19 (мск), источник: Новый Калининград

На четырех улицах Калининграда запретят остановку транспорта

Часть знаков установят в среду, часть — в пятницу.

На этой неделе на набережной Маршала Баграмяна, улицах Загорской, Лесопильной и Ялтинской в областном центре установят дорожные знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор». Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» во вторник сообщили в пресс-службе мэрии.

В среду знаки будут установлены по четной стороне участка набережной Баграмяна от ул. Мариупольской до ул. Красноярской, на нечетной стороне ул. Загорской (в районе дома № 1−5), а также на четной и нечетной сторонах ул. Загорской на участке от ул. Вагнера до дома № 2 по ул. Бесселя.

В пятницу дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор» будут установлены: на ул. Лесопильной на участке от дома № 72 к3 до ул. Литовский вал, на четной стороне ул. Ялтинской напротив насосной станции (дом № 27 по ул. Ялтинской).

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